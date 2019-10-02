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Arnavutluk maçı kapalı gişe!
Milli Takımlar

Arnavutluk maçı kapalı gişe!

A Milli Futbol Takımı'nın 11 Ekim Cuma günü EURO 2020 Elemeleri H Grubu'nda Arnavutluk'la Ülker Stadı'nda yapacağı karşılaşmanın biletleri tükendi.

2 Ekim 2019 13:59

A Milli Futbol Takımı’nın 11 Ekim Cuma günü 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020) Elemeleri H Grubu’nda Arnavutluk’la İstanbul’da yapacağı karşılaşmanın biletleri tükendi.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamada, Ülker Stadı’nda saat 21.45’te başlayacak karşılaşmanın bilet satışının sona erdiği belirtilerek, “Satışa çıkan tüm biletler tükendi. Türkiye Futbol Federasyonu olarak 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası yolunda A Milli Takımımıza eşsiz bir destek veren bütün ay-yıldızlı taraftarlara teşekkür ederiz.” denildi.

Son güncelleme 13:59 | 2 Ekim 2019
2020 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri a milli futbol takımı EURO 2020 Elemeleri
PUAN DURUMU
OGP
1 Alanyaspor
6 4 14
2 Fenerbahçe
6 3 11
3 Gaziantep
6 3 11
4 Trabzonspor
6 2 9
5 Sivasspor
6 2 9
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