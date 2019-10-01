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Younes Belhanda: ‘Belki de benim ortalarım yeterli olmuyordur!’
Şampiyonlar Ligi

Younes Belhanda: ‘Belki de benim ortalarım yeterli olmuyordur!’

Galatasaray’ın Faslı futbolcusu Younes Belhanda, elinden geldiğince Radamel Falcao’ya orta yaptığını ifade ederek, "Belki de benim ortalarım yeterli olmuyor. Belki yeni orta açan birini bulacağız" dedi.

1 Ekim 2019 00:54

UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu ikinci maçında Galatasaray, yarın sahasında Fransız temsilcisi Paris Saint Germain ile mücadele edecek. Maçın öncesinde Florya Metin Oktay Tesisleri'nde Galatasaraylı futbolculardan Younes Belhanda basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Elinden geldiğince Falcao'ya orta yaptığını ifade eden yıldız futbolcu, “Belki de benim ortalarım yeterli olmuyor. Belki yeni orta açan birini bulacağız” dedi.

Çenesinden yaşadığı sakatlıktan sonra maske takmasıyla ilgili olarak sorulan soruya Belhanda, bunun kendisi için büyük bir etki olmadığını ve sahada olduğu zaman maske ile oynadığını unuttuğunu belirtti. PSG'nin topa sahip olmayı sevdiklerini ve onlara bu konuda izin vermemeleri gerektiğini söyleyen Faslı futbolcu, bunun için kendilerinin etkili bir şekilde oynamaları gerektiğini ifade etti.

Radamel Falcao'nun çok fazla topla buluşmamasıyla ilgili yapılan eleştirilerinin sorulması üzerine Belhanda, “Falcao 3 maç oynadı. Bunu unutmamak gerekiyor. Çok gelen yeni gelen oyuncumuz var. Geçen sene zorluklarla başladık şampiyonluk olduk. Bu senede sabırlı olmamız gerekiyor. Bu sene de o yolda gittiğimizi unutmamak gerekiyor” diye cevap verdi. 30 Eylül 2019 Fatih Terim: `Bunu Galatasaraylılara söylemek benim borcum...` Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Paris Saint-Germain maçı öncesinde basın toplantısında konuştu. Terim, Göze hoş gelen, seyir zevki olan, coşkulu oyun oynanmadığı gerçek. Bunu Galatasaraylılara söylemek benim borcum. Ben de hoşlanmıyorum. Tempo ve fizikle birlikte mevcut şartların çoğu değişecek dedi. İlgili Haberi Oku

Son güncelleme 00:54 | 1 Ekim 2019
galatasaray Paris Saint Germain UEFA Şampiyonlar Ligi younes belhanda
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