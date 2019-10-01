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UEFA Avrupa Ligi: Beşiktaş Wolverhampton Wanderers maçı saat kaçta hangi kanalda? (BJK Wolves)
Uefa Avrupa Ligi

UEFA Avrupa Ligi: Beşiktaş Wolverhampton Wanderers maçı saat kaçta hangi kanalda? (BJK Wolves)

Beşiktaş Süper Lig'de aldığı ağır yenilginin ardından gözünü UEFA Avrupa Ligi'nde oynayacağı Wolverhampton Wandereres maçına çevirdi. Beşiktaş bu hafta deplasmanda Trabzonspor’a 4-1 kaybetti. Rakibi Wolverhampton Wanderers ise Watford’u 2-0 mağlup etti. Peki Beşiktaş Wolverhampton Wanderers maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

1 Ekim 2019 23:06

Beşiktaş Wolverhampton maçının hakemi de belli oldu. Beşiktaş’ın UEFA Avrupa Ligi’nde Wolverhampton ile oynayacağı maçı Avusturyalı Lechner yönetecek. İşte BJK Wolves maçı ile ilgili detaylar, mücadelenin saati ve kanalı…

BEŞİKTAŞ WOLWERHAMPTON WANDERERS MAÇI NE ZAMAN?

Beşiktaş’ın UEFA Avrupa Ligi K Grubu’nda 3 Ekim Perşembe günü İngiliz ekibi Wolverhampton ile karşılaşacak. Mücadele beIN Sports tarafından canlı yayınlanacak.

HAKEM BELLİ OLDU

Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi K Grubu'nun ikinci haftasında İngiltere'nin Wolverhampton takımıyla yapacağı maçı Avusturya Futbol Federasyonu'ndan hakem Harald Lechner yönetecek. Müsabakada Lechner'in yardımcılıklarını Andreas Heidenreich ile Maximilian Kolbitsch üstlenecek. Mücadelenin dördüncü hakemi ise Julian Weinberger olacak.

Son güncelleme 23:06 | 1 Ekim 2019
beşiktaş bjk uefa avrupa ligi Wolverhampton Wanderers Wolves
PUAN DURUMU
OGP
1 Alanyaspor
6 4 14
2 Fenerbahçe
6 3 11
3 Gazisehir Gaziantep
6 3 11
4 Trabzonspor
6 2 9
5 Sivasspor
6 2 9
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