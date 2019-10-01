Trabzonspor Basel maçı saat kaçta, hangi kanalda? TS Basel Avrupa Ligi maçı ne zaman?

Trabzonspor, Medical Park Stadı'nda 3 Ekim Perşembe günü Basel’i ağırlayacak. Trabzonspor'un, UEFA Avrupa Ligi C Grubu'nun 2'nci haftasında İsviçre'nin Basel ekibiyle oynayacağı maçı, İtalyan hakem Marco Di Bello yönetecek. İşte Trabzonspor Basel maçının saati ve kanalı… TRABZONSPOR BASEL MAÇI NE ZAMAN?

Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi C Grubu'nda 3 Ekim Perşembe günü saat 22.00'da sahasında Basel ile karşılaşacak. Mücadele beIN Sports tarafından canlı yayınlanacak.

TRABZONSPOR BASEL İLE İLK KEZ KARŞILAŞACAK

UEFA Avrupa Ligi C Grubu ikinci maçında Basel ile karşılaşacak olan Trabzonspor, Avrupa tarihinde ilk kez bir İsviçre takımıyla mücadele edecek.

Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi C Grubu ikinci maçında İsviçre’nin Basel takımıyla 3 Ekim Perşembe günü saat 22.00’de Medical Park Stadyumu’nda karşılaşacak. İlk maçında İspanya’nın Getafe takımına deplasmanda 1-0 mağlup olan bordo-mavililer sahasında ağırlayacağı Basel karşısında galibiyet arayacak.

Bugüne kadar Avrupa sahnesinde 31 farklı ülkenin takımlarıyla karşılaşan bordo-mavililer, ilk kez bu platformda bir İsviçre ekibiyle oynayacak. Trabzonspor, Avrupa’da 16 maç ile en çok İtalyan takımlarıyla karşı karşıya geldi. Bordo-mavililer, İspanya temsilcileriyle de 14 müsabakaya çıktı. Avrupa’da 130 maçta sahaya çıkan Karadeniz ekibi, 50 galibiyet, 33 beraberlik ve 46 yenilgi aldı. Attığı 169 gole karşılık ise kalesinde 172 gol gördü.