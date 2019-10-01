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Sumudica’dan sert tepki! ‘Çıksın bunu açıklasın’
Gazişehir Gaziantep

Sumudica’dan sert tepki! ‘Çıksın bunu açıklasın’

Gazişehir Gaziantep Teknik Direktörü Marius Sumudica, Göztepe maçının hakemlerine tepki gösterdi.

1 Ekim 2019 16:05

Süper Lig ekiplerinden Gazişehir Gaziantep’in teknik direktörü Marius Sumudica, Göztepe maçını yöneten Ali Şansalan tarafından iptal edilen golle ilgili açıklama beklediklerini bildirdi.

Sumudica, kulübün resmi internet sitesinden yaptığı açıklamada, dün 1-1 sonuçlanan Göztepe maçını yöneten Ali Şansalan hakkında eleştirilerde bulundu.

Karşılaşmada attıkları bir golünün iptal edilmesine tepki gösteren Sumudica, şunları kaydetti:

“Hakemlere karşı şu ana kadar eleştiri yapmadım, yapmayacağım da…Tek bir soru soruyorum; golümüz neden iptal edildi? Çıksın bunu açıklasın. Eğer yoksa Gaziantep halkından ve takımımdan özür dilenmeli.”

Son güncelleme 16:05 | 1 Ekim 2019
Gazişehir Gaziantep sumudica
PUAN DURUMU
OGP
1 Alanyaspor
6 4 14
2 Fenerbahçe
6 3 11
3 Gazisehir Gaziantep
6 3 11
4 Trabzonspor
6 2 9
5 Sivasspor
6 2 9
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