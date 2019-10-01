SON DAKİKA | Türkiye Futbol Federasyonu açıkladı! Suat Arslanboğa’nın sözleşmesi feshedildi

Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu toplantısında tecrübeli hakem Suat Arslanboğa hakkında flaş bir karar alındı.

Son olarak Beşiktaş-Medipol Başakşehir maçında tartışmalı bir maç yöneten Arslanboğa’nın Profesyonel Hakem Sözleşmesi feshedildi.

TFF’den yapılan açıklamada, “Merkez Hakem Kurulu’nun önerisi ile Üst Klasman Hakemi Suat Arslanboğa’nın Türkiye Futbol Federasyonu ile imzalamış olduğu 01.08.2019 başlangıç ve 31.05.2020 bitiş tarihli Profesyonel Hakem Sözleşmesi dün fesih edildi” ifadeleri kullanıldı.

TFF Yönetim Kurulu bugün toplandı ➡ https://t.co/XO0fRnEiSy — TFF (@TFF_Org) October 1, 2019

Hakem Suat Arslanboğa, 23 Eylül günü Vodafone Park’ta oynanan maçta önce Beşiktaşlı Adem Ljajic ile çarpışmış, çarpışma sonrası Ljajic kendisini itmiş, hakem de pozisyonda oyuncuya sarı kart göstermişti. Ljajic kart sonrası cezalı duruma düşmüştü.

Aynı maçın ilk yarısı bitmek üzereyken Beşiktaşlı Douglas’ın Başakşehirli Gulbrandsen ile girdiği mücadelede, siyah beyazlılar lehine faul kararı verdikten sonra ‘VAR’ odasını beklemeden ilk yarıyı bitirmişti.

Arslanboğa’nın bu kararları büyük tartışma yaratmıştı.

Eski hakem Bünyamin Gezer`den Suat Arslanboğa yorumu: `Türkiye`de hakemlik bitmiştir` MHK`nın önerisiyle Profesyonel Hakemlik Sözleşmesi feshedilen Suat Arslanboğa hakkında TRT Spor`a değerlendirme yapan eski hakem Bünyamin Gezer, çarpıcı ifadeler kullandı. Gezer, Suat Arslanboğa maddi bir menfaat karşılığında böyle bir maç yönetmişse savcılığa suç duyurusunda bulunsunlar şeklinde konuştu. İlgili Haberi Oku

BAŞAKŞEHİR BAŞKANI GÖKSEL GÜMÜŞDAĞ’IN SÖZLERİ

İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü Başkanı Göksel Gümüşdağ da Beşiktaş ile 1-1 berabere kaldıkları maçı yöneten hakem Suat Arslanboğa ile müsabakada Video Yardımcı Hakem (VAR) olarak görev alan Halis Özkahya’ya tepki göstermişti.

Gümüşdağ, “Konuşulacak çok şey var ancak ilk yarının son pozisyonunda düdüğü çalamayan, VAR’a çağırmayan hakemlerin iyi niyetli olamayacağı kesin. Maçla ilgili konuşulacak çok pozisyon var. Bu öyle bir pozisyon ki bu söylediğimi tüm Türkiye düşünmezse Türk futbolunda çoğu şeyi kaybederiz ve Türk futbolunu ayağa kaldırmakta zorlanırız” diye konuşmuştu.

Arslanboğa sarı lacivertlilerin iptal için başvurduğu Alanyaspor – Fenerbahçe maçının da VAR hakemiydi.