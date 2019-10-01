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Shakhtar Donetsk, Atalanta’yı 90’da devirdi
Şampiyonlar Ligi

Shakhtar Donetsk, Atalanta’yı 90’da devirdi

Shakhtar Donetsk, 1-0 geriye düştüğü maçta Atalanta'yı 90+4'te bulduğu golle 2-1 yenerek 3 puanı kaptı!

1 Ekim 2019 22:30

Şampiyonlar Ligi C Grubu’nda Atalanta ile Shakhtar Donetsk karşı karşıya geldi. Ev sahibi takımın stadının yeterli olmaması nedeniyle Inter’in stadı Giuseppe Meazza’da oynanan mücadeleyi Ukrayna temsilcisi 2-1 kazanmayı başardı.

Atalanta 16. dakikada Ilicic ile penaltıdan yararlanmadı. 28. dakikada ise Zapata hem kendi kariyerinin hem de kulüp tarihinin ilk golünü kaydererek İtalyan ekibini 1-0 öne geçirdi.

Shakhtar’ın beraberlik golü ise 41. dakikada geldi.

İlk maçını Dinamo Zagreb’e 4-0’la kaybeden Atalanta, bu maçta da rakibine 90+4’te Solomon’dan yediği golle puanla tanışamadı.

Shakhtar Donetsk rakibini 2-1 yenerek 3 puana yükselirken, Atalanta 2. haftayı puansız geçti.

Atalanta 22 Ekim’de deplasmanda Manchester City ile; Shakhtar Donetsk ise aynı gün sahasında Dinamo Zagreb ile karşılaşacak.

Son güncelleme 22:30 | 1 Ekim 2019
atalanta şampiyonlar ligi Shakhtar Donetsk
PUAN DURUMU
OGP
1 Alanyaspor
6 4 14
2 Fenerbahçe
6 3 11
3 Gazisehir Gaziantep
6 3 11
4 Trabzonspor
6 2 9
5 Sivasspor
6 2 9
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