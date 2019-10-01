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CANLI | Şampiyonlar Ligi’nde gecenin skorları
Şampiyonlar Ligi

CANLI | Şampiyonlar Ligi’nde gecenin skorları

Şampiyonlar Ligi'nde 2. hafta heyecanı oynanan 2 maçla başladı. 22 seansında da 6 karşılaşma oynanıyor... Sonuçları anbean SKOR'dan yapabilirsiniz...

1 Ekim 2019 21:56

Şampiyonlar Ligi’nde 2. hafta maçları A, B, C ve D gruplarında oynanan karşılaşmalarla devam ediyor. 19.55’te oynanan iki maçın ardından 22.00’da başlayan 6 karşılaşma var.

A GRUBU

MAÇ SONUCU | Real Madrid – Club Brugge: 2-2

Galatasaray 0-0 PSG

01 Ekim 2019 MAÇ SONUCU | Real Madrid 2-2 Club Brugge Real Madrid, Club Brugge karşısında 2-0 geriye düşse de ikinci yarıdaki gollerle 2-2`lik beraberliği kurtardı! Kaleci Courtois`nın protestolar nedeniyle ikinci yarıya çıkamadığı maç sonrasında İspanyol devi 2. hafta sonunda 1 puanla tanışırken, Belçika temsilcisi 2 puana yükseldi. İlgili Haberi Oku

B GRUBU

Tottenham 1-2 Bayern Münih

12′ Son / 15′ Kimmich, 45′ Lewandowski

Kızılyıldız 0-1 Olympiakos

37′ Semedo

C GRUBU

MAÇ SONUCU | Atalanta – Shakhtar: 1-2

Manchester City 0-0 Dinamo Zagreb

D GRUBU

Lokomotiv Moskova 0-1 Atletico Madrid

48′ Joao Felix

Juventus 1-0 Bayer Leverkusen

17′ Higuain

Son güncelleme 23:08 | 1 Ekim 2019
şampiyonlar ligi
PUAN DURUMU
OGP
1 Alanyaspor
6 4 14
2 Fenerbahçe
6 3 11
3 Gazisehir Gaziantep
6 3 11
4 Trabzonspor
6 2 9
5 Sivasspor
6 2 9
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