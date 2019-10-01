CANLI | Şampiyonlar Ligi’nde gecenin skorları

Şampiyonlar Ligi’nde 2. hafta maçları A, B, C ve D gruplarında oynanan karşılaşmalarla devam ediyor. 19.55’te oynanan iki maçın ardından 22.00’da başlayan 6 karşılaşma var.

A GRUBU

MAÇ SONUCU | Real Madrid – Club Brugge: 2-2

Galatasaray 0-0 PSG

MAÇ SONUCU | Real Madrid 2-2 Club Brugge Real Madrid, Club Brugge karşısında 2-0 geriye düşse de ikinci yarıdaki gollerle 2-2`lik beraberliği kurtardı! Kaleci Courtois`nın protestolar nedeniyle ikinci yarıya çıkamadığı maç sonrasında İspanyol devi 2. hafta sonunda 1 puanla tanışırken, Belçika temsilcisi 2 puana yükseldi. İlgili Haberi Oku

B GRUBU

Tottenham 1-2 Bayern Münih

12′ Son / 15′ Kimmich, 45′ Lewandowski

Kızılyıldız 0-1 Olympiakos

37′ Semedo

C GRUBU

MAÇ SONUCU | Atalanta – Shakhtar: 1-2

Manchester City 0-0 Dinamo Zagreb

D GRUBU

Lokomotiv Moskova 0-1 Atletico Madrid

48′ Joao Felix

Juventus 1-0 Bayer Leverkusen

17′ Higuain