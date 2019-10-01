CANLI | Şampiyonlar Ligi’nde gecenin skorları

Şampiyonlar Ligi’nde 2. hafta maçları A, B, C ve D gruplarında oynanan karşılaşmalarla devam ediyor. 19.55’te oynanan iki maçın ardından 22.00’da başlayan 6 karşılaşma var.
A GRUBU
MAÇ SONUCU | Real Madrid – Club Brugge: 2-2
Galatasaray 0-0 PSG
B GRUBU
Tottenham 1-2 Bayern Münih
12′ Son / 15′ Kimmich, 45′ Lewandowski
Kızılyıldız 0-1 Olympiakos
37′ Semedo
C GRUBU
MAÇ SONUCU | Atalanta – Shakhtar: 1-2
Manchester City 0-0 Dinamo Zagreb
D GRUBU
Lokomotiv Moskova 0-1 Atletico Madrid
48′ Joao Felix
Juventus 1-0 Bayer Leverkusen
17′ Higuain