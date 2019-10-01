Şampiyonlar Ligi Maç Sonucu | Juventus 3-0 Bayer Leverkusen

Şampiyonlar Ligi D Grubu’nun 2. haftasında Juventus ile Bayern Leverkusen karşı karşıya geldi. Allianz Stadı’nda oynanna mücadeleyi ev sahibi ekip 2-0 kazandı.

İlk hafta Atletico Madrid ile berabere kalan İtalyan devi, Leverkusen karşısında 17. dakikada Higuain ile 1-0 öne geçti. Dakikalar 61’i gösterdiğinde Bernardeschi Juventus’u rahatlatan golü kaydetti: 2-0. Maça noktayı koyan isim ise 88. dakikada fileleri havalandıran Ronaldo oldu: 3-0.

Milli futbolcumuz Merih Demiral yedekler arasında yer aldığı maçta forma şansı bulamadı.

Bu sonuçla Juventus 4 puana yükselirken, Bayer Leverkusen 2. haftayı puansız geçti.

Juventus 22 Ekim’de sahasında Lokomotiv Moskova’yı konuk edecek. Bayer Leverkusen ise deplasmanda aynı gün Atletico Madrid ile karşılaşacak.