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Şampiyonlar Ligi Maç Sonucu | Juventus 3-0 Bayer Leverkusen
Şampiyonlar Ligi

Şampiyonlar Ligi Maç Sonucu | Juventus 3-0 Bayer Leverkusen

Juventus bu sezon Şampşyonlar Ligi'ndeki ilk galibiyetini sahasında Bayer Leverkusen'i 3-0 yenerek aldı.

1 Ekim 2019 23:57

Şampiyonlar Ligi D Grubu’nun 2. haftasında Juventus ile Bayern Leverkusen karşı karşıya geldi. Allianz Stadı’nda oynanna mücadeleyi ev sahibi ekip 2-0 kazandı.

İlk hafta Atletico Madrid ile berabere kalan İtalyan devi, Leverkusen karşısında 17. dakikada Higuain ile 1-0 öne geçti. Dakikalar 61’i gösterdiğinde Bernardeschi Juventus’u rahatlatan golü kaydetti: 2-0. Maça noktayı koyan isim ise 88. dakikada fileleri havalandıran Ronaldo oldu: 3-0.

Milli futbolcumuz Merih Demiral yedekler arasında yer aldığı maçta forma şansı bulamadı.

Bu sonuçla Juventus 4 puana yükselirken, Bayer Leverkusen 2. haftayı puansız geçti.

Juventus 22 Ekim’de sahasında Lokomotiv Moskova’yı konuk edecek. Bayer Leverkusen ise deplasmanda aynı gün Atletico Madrid ile karşılaşacak.

Son güncelleme 23:58 | 1 Ekim 2019
bayer leverkusen juventus şampiyonlar ligi
PUAN DURUMU
OGP
1 Alanyaspor
6 4 14
2 Fenerbahçe
6 3 11
3 Gazisehir Gaziantep
6 3 11
4 Trabzonspor
6 2 9
5 Sivasspor
6 2 9
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