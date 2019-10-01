Şampiyonlar Ligi maç özetleri: Club Brugge Real Madrid karşısında fırsat tepti

Şampiyonlar Ligi'nde ilk hafta heyecanı A, B, C ve D gruplarında oynanan karşılaşmaları ile başladı. İki mücadele tamamlandı ve taraftarlar Şampiyonlar Lig maç özetlerini bekliyor. Temsilcimizin rakibi Real Madrid ve Club Brugge karşılaşması da tamamlandı. Club Brugge 2-0 öne geçtiği maçta iki gole engel olamadı ve Real Madrid bir puanı kapmayı başardı. Aşağıda paylaştığımız linkten Şampiyonlar Ligi maç özetlerini yayıncı kuruluş paylaştığı anda izleyebilirsiniz.

ŞAMPİYONLAR LİGİ MAÇ ÖZETLERİ İZL

CLUB BRUGGE REAL MADRİD MAÇ ÖZETİ

Karşılaşmaya Club Brugge fırtına gibi bir başlangıç yaparken, Dennis’in iki golüyle devreye 2-0’Lık üstünlükle gitti. İlk yarı boyunca kötü bir performans sergileyen Real Madrid’de ise taraftarların tepkisini çeken Courtois Zidane tarafından oyundan alınarak yerini Areola’ya bıraktı.

İkinci yarıda rakibine baskısını hissettiren Real Madrid Sergio Ramos ve Casemiro’nun golleriyle durumu eşitlese de galibiyet golünü bulamadı ve maç 2-2 sona erdi.

Maçın son bölümlerinde konuk ekipten Vormer kırmızı kart görerek oyun dışında kaldı.

Bu sonucun ardından Real Madrid gruptaki ilk puanını alırken, Club Brugge da puanını 2 yaptı.