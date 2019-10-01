Şampiyonlar Ligi: Galatasaray PSG maçı saat kaçta başlayacak, hangi kanalda yayınlanacak?

Şampiyonlar Ligi heyecanı Galatasaray PSG maçı ile devam ediyor. UEFA Şampiyonlar Ligi'nde bu sezon ilk maçını Belçika deplasmanında Club Brugge ile oynayan Galatasaray rakibi ile golsüz berabere kaldı. Paris Saint-Germain ise ilk maçta grubun güçlü ekiplerinden Real Madrid'i evinde 3-0 yendi. İşte Galatasaray PSG maçının saati ve kanalı…

GALATASARAY PSG MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi A Grubu ikinci haftasında Fransız ekibi Paris Saint-Germain ile karşılaşacak. Türk Telekom Stadı'nda oynanacak karşılaşma 22.00'de başlayacak. Bein Sports HD 1 kanalından canlı olarak yayınlanacak.

LEMİNA KADRODA YOK

Galatasaray, Mario Lemina’nın sakatlığından dolayı Paris Saint-Germain maçının kadrosunda yer almayacağını açıkladı.

UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu ikinci maçında yarın Türk Telekom Stadyumu'nda Fransa'nın Paris Saint-Germain takımı ile karşılaşacak olan Galatasaray'da Lemina şoku yaşandı.

Sarı kırmızılı kulüp, sağ uyluk fasyasında kanama tespit edilen Mario Lemina'nın PSG maçının kamp kadrosunda yer almayacağını açıkladı.

NEYMAR CEZALI

Galatasaray maçına Paris Saint-Germain, Brezilyalı yıldızı Neymar'dan yoksun çıkacak. Neymar, PSG'nin Manchester United ile karşılaştığı Şampiyonlar Ligi 2018-19 sezonu son 16 turu rövanş maçında, rakip takım lehine Video Yardımcı Hakem (VAR) uygulamasına gittikten sonra penaltı veren hakemin kararına “rezalet” yorumunu yaptığı için ceza almıştı.

Neymar, UEFA'nın 2 maça indirdiği cezayı Galatasaray maçıyla tamamlayacak.