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Şampiyonlar Ligi: Galatasaray PSG maçı saat kaçta başlayacak, hangi kanalda yayınlanacak?
Şampiyonlar Ligi

Şampiyonlar Ligi: Galatasaray PSG maçı saat kaçta başlayacak, hangi kanalda yayınlanacak?

Galatasaray bu akşam Şampiyonlar Ligi ikinci maçında Paris Saint German'ı ağırlayacak. Mücadeleye saatler kala taraftarlar Galatasaray PSG maçının hangi kanalda yayınlanacağını merak ediyor. Peki Galatasaray PSG maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak, saat kaçta başlayacak?

1 Ekim 2019 18:12

Şampiyonlar Ligi heyecanı Galatasaray PSG maçı ile devam ediyor. UEFA Şampiyonlar Ligi'nde bu sezon ilk maçını Belçika deplasmanında Club Brugge ile oynayan Galatasaray rakibi ile golsüz berabere kaldı. Paris Saint-Germain ise ilk maçta grubun güçlü ekiplerinden Real Madrid'i evinde 3-0 yendi. İşte Galatasaray PSG maçının saati ve kanalı…

GALATASARAY PSG MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi A Grubu ikinci haftasında Fransız ekibi Paris Saint-Germain ile karşılaşacak. Türk Telekom Stadı'nda oynanacak karşılaşma 22.00'de başlayacak. Bein Sports HD 1 kanalından canlı olarak yayınlanacak.

LEMİNA KADRODA YOK

Galatasaray, Mario Lemina’nın sakatlığından dolayı Paris Saint-Germain maçının kadrosunda yer almayacağını açıkladı.

UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu ikinci maçında yarın Türk Telekom Stadyumu'nda Fransa'nın Paris Saint-Germain takımı ile karşılaşacak olan Galatasaray'da Lemina şoku yaşandı.

Sarı kırmızılı kulüp, sağ uyluk fasyasında kanama tespit edilen Mario Lemina'nın PSG maçının kamp kadrosunda yer almayacağını açıkladı.

NEYMAR CEZALI

Galatasaray maçına Paris Saint-Germain, Brezilyalı yıldızı Neymar'dan yoksun çıkacak. Neymar, PSG'nin Manchester United ile karşılaştığı Şampiyonlar Ligi 2018-19 sezonu son 16 turu rövanş maçında, rakip takım lehine Video Yardımcı Hakem (VAR) uygulamasına gittikten sonra penaltı veren hakemin kararına “rezalet” yorumunu yaptığı için ceza almıştı.

Neymar, UEFA'nın 2 maça indirdiği cezayı Galatasaray maçıyla tamamlayacak.

Son güncelleme 18:46 | 1 Ekim 2019
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PUAN DURUMU
OGP
1 Alanyaspor
6 4 14
2 Fenerbahçe
6 3 11
3 Gazisehir Gaziantep
6 3 11
4 Trabzonspor
6 2 9
5 Sivasspor
6 2 9
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