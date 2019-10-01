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CANLI | Real Madrid – Club Brugge
Şampiyonlar Ligi

CANLI | Real Madrid – Club Brugge

Galatasaray'ın grubundaki diğer maçta Real Madrid ile Club Brugge, İspanya'da karşılaşıyor. Maçı anbean SKOR'dan takip edebilirsiniz. Brugge, 9. dakikada Dennis'in golüyle 1-0 öne geçti! Gol, VAR kontrolü sonrasında geldi. Real Madrid'de hatalar bitmiyor! İlk golden sonra ikinci gol de Modric'in hatasıyla geldi! Yine Dennis sahnede: 2-0. İlk golden sonra ıslıklanan Courtois, ikinci yarıya çıkmadı ve yerini Areola'ya bıraktı. Real Madrid, kaptanı Sergio Ramos'un golüyle farkı 1'e indirdi. Maçta ikinci oynanıyor.

1 Ekim 2019 19:51

REAL MADRID 1-2 CLUB BRUGGE

55′ Ramos / 9′, 39′ Dennis

– Real Madrid ataklarından sonuç bulamadı ancak 39. dakikada Modric’in orta sahadaki hatasıyla Club Brugge yine Dennis ile golü buldu! Real Madrid büyük şokta…

– Club Brugge, 9. dakikada sol kanattan tehlikeli geldi. Tau, ceza sahası içindeki Dennis’i gördü. Courtois ile karşı karşıya kalan Dennis düzgün bir vuruş yapamamasına rağmen topu filelere gönderdi. Ardından VAR’dan kontrol edilen golün ofsayt olmamasıyla konuk takım 1-0 öne geçti.

01 Ekim 2019 Real Madrid`de Courtois`a büyük tepki! İkinci yarıya çıkmadı... Yediği goller nedeniyle tepki gören Real Madrid kalecisi Courtois, Club Brugge maçının ikinci yarısına çıkmadı. İlgili Haberi Oku

Şampiyonlar Ligi A Grubu’nda Real Madrid, sahasında Club Brugge’ü konuk ediyor. Santiago Bernabeu’deki mücadeleyi Bulgar hakem Georgi Kabakov yönetiyor.

Real Madrid ilk hafta maçında PSG’ye deplasmanda 3-0 yenilirken, Club Brugge ise sahasında temsilcimiz Galatasaray ile 0-0 berabere kaldı.

KADROLAR

Real Madrid: Courtois, Carvajal, Ramos, Varane, Nacho, Kroos, Modric, Casemiro, Hazard, Lucaz Vazquez, Benzema

Club Brugge: Mignolet, Ricca, Deli, Mechele, Mata, Rits, Vormer, Vanaken, Diatta, Tau, Dennis

Son güncelleme 21:17 | 1 Ekim 2019
Club Brugge Real Madrid şampiyonlar ligi
PUAN DURUMU
OGP
1 Alanyaspor
6 4 14
2 Fenerbahçe
6 3 11
3 Gazisehir Gaziantep
6 3 11
4 Trabzonspor
6 2 9
5 Sivasspor
6 2 9
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