CANLI | Real Madrid – Club Brugge

REAL MADRID 1-2 CLUB BRUGGE

55′ Ramos / 9′, 39′ Dennis

– Real Madrid ataklarından sonuç bulamadı ancak 39. dakikada Modric’in orta sahadaki hatasıyla Club Brugge yine Dennis ile golü buldu! Real Madrid büyük şokta…

– Club Brugge, 9. dakikada sol kanattan tehlikeli geldi. Tau, ceza sahası içindeki Dennis’i gördü. Courtois ile karşı karşıya kalan Dennis düzgün bir vuruş yapamamasına rağmen topu filelere gönderdi. Ardından VAR’dan kontrol edilen golün ofsayt olmamasıyla konuk takım 1-0 öne geçti.

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Şampiyonlar Ligi A Grubu’nda Real Madrid, sahasında Club Brugge’ü konuk ediyor. Santiago Bernabeu’deki mücadeleyi Bulgar hakem Georgi Kabakov yönetiyor.

Real Madrid ilk hafta maçında PSG’ye deplasmanda 3-0 yenilirken, Club Brugge ise sahasında temsilcimiz Galatasaray ile 0-0 berabere kaldı.

KADROLAR

Real Madrid: Courtois, Carvajal, Ramos, Varane, Nacho, Kroos, Modric, Casemiro, Hazard, Lucaz Vazquez, Benzema

Club Brugge: Mignolet, Ricca, Deli, Mechele, Mata, Rits, Vormer, Vanaken, Diatta, Tau, Dennis