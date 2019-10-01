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Pınar Karşıyaka deplasmanda güldü
Eurocup

Pınar Karşıyaka deplasmanda güldü

FIBA Avrupa Kupası eleme turunun ilk maçında Pınar Karşıyaka, Boras Basket'i deplasmanda 77-70'lik skorla yenerek rövanş için avantaj elde etti.

1 Ekim 2019 22:33

Pınar Karşıyaka, FIBA Avrupa Kupası eleme turunun ilk maçında İsveç temsilcisi Boras Basket’i deplasmanda 77-70 mağlup etti.

İsveç’teki Boras Spor Salonu’nda oynanan maçın ilk periyodunu 24-23 önde geçen İzmir temsilcisi, soyunma odasına da 45-35 önde gitti.

Üçüncü çeyreğini 63-56 üstün tamamladığı maçı 77-70 kazanmasını bilen yeşil-kırmızılı ekip, rövanş mücadelesi için avantaj sağladı.

Karşılaşmanın rövanşı 9 Ekim Çarşamba günü İzmir’de oynanacak.

Pınar Karşıyaka, rakibini elediği takdirde E Grubu’nda Belçika’dan Spirou Basket ile Basic-Fit Brüksel ve Hollanda’dan Donar Groningen takımlarıyla karşılaşacak.

Son güncelleme 22:33 | 1 Ekim 2019
fiba avrupa kupası Pınar Karşıyaka
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OGP
1 Alanyaspor
6 4 14
2 Fenerbahçe
6 3 11
3 Gazisehir Gaziantep
6 3 11
4 Trabzonspor
6 2 9
5 Sivasspor
6 2 9
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