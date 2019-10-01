Milli atlet Yasmani Copello Escobar dünya 6’ncısı oldu!

17. Dünya Atletizm Şampiyonası’nda milli atlet Yasmani Copello Escobar, erkekler 400 metre engelli finalini 48.25’lik dereceyle 6. sırada bitirdi.

Katar’ın başkenti Doha’da düzenlenen şampiyonanın 4. gününde erkekler 400 metre engelli finali yapıldı. Milli atlet Yasmani Copello Escobar, yarışta 48.25’lik dereceyle 6. oldu.

Yarışta Norveçli Karsten Warholm 47.42’lik derecesiyle altın madalyaya uzanırken, ABD’li Rai Benjamin 47.66’lık zamanıyla gümüş, Katarlı Abderrahman Samba ise 48.03’lük derecesiyle bronz madalya kazandı. Ramil Guliyev finalde! Vefat haberine rağmen... Dünya Atletizm Şampiyonası`nda erkekler 200 metre yarı finalinde yarışan milli sporcu Ramil Guliyev, finale çıktı. illi atlet Ramil Guliyev, bu seviyeye gelmesinde önemli bir payı olan Türk vatandaşı antrenörü Oleg Muhkin`in annesinin vefatını öğrendiklerini ve morallerinin bozulduğunu belirterek, Hayatta her şey için hazır olmamız lazım, böyle zor anlar yaşıyoruz. Elimizden geleni yapıyoruz inşallah da Allah`ın yardımıyla en iyisini yaparız dedi. İlgili Haberi Oku