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Marius Sumudica: ‘Sahaya inip gol atacak halim yok’
Gazişehir Gaziantep

Marius Sumudica: ‘Sahaya inip gol atacak halim yok’

Süper Lig'in 6. hafta kapanış karşılaşmasında sahasında Göztepe ile 1-1 berabere kalan Gazişehir Gaziantep'te Teknik Direktör Marius Sumudica maç sonu açıklamalarda bulundu.

1 Ekim 2019 00:43

Gazişehir Gaziantep Teknik Direktörü Marius Sumudica çok gol kaçırdıklarını ve sahaya inip gol atacak halinin olmadığını belirterek, “Bugün 2 puan kaybettik. Sahada çok iyi bir rakip vardı, çok fırsat harcadık. Takıma çok fazla kenardan baskı yaptım, ama sahaya inip gol atamam. Birazda şansızdık. Burada mutlu olduğum konu buraya gelen rakipler zamana oynuyor. Bu bizim iyi bir takım olduğunu gösteriyor. 48 yaşındayım, 41 yıldır sahadayım ben de insanım, ben de hata yapabilirim.

‘Aptal bir insan değilim!’

Aptal bir insan değilim ilk attığımız gol neden iptal edildi. Sadece bunu öğrenmek istiyorum. VAR sistemi neden kullanılmıyor. Toplantıya girene kadar 10 defa o pozisyonu izledim, tertemiz goldü. 7 dakika uzatmada 3 dakika top oynamadılar. 2. sırada olmamız birilerini rahatsız mı ediyor? Bize kimse yardım etmedi. Bu puanı kendi alın terimizle kazandık” ifadelerini kullandı. 30 Eylül 2019 MAÇ SONUCU | Gaziantep 1-1 Göztepe Gaziantep Göztepe maçı ile Süper Lig`de 6. hafta heyecanı sona erdi. Gaziantep`te bir araya gelen taraflar sahadan 1-1`lik beraberlikle ayrıldı. Göztepe`de 50`de kaleci Beto kırmızı kart gördü. İlgili Haberi Oku

Son güncelleme 00:43 | 1 Ekim 2019
Gaziantep FK Gaziantep Futbol Kulübü göztepe Marius Sumudica süper lig
PUAN DURUMU
OGP
1 Alanyaspor
6 4 14
2 Fenerbahçe
6 3 11
3 Gazisehir Gaziantep
6 3 11
4 Trabzonspor
6 2 9
5 Sivasspor
6 2 9
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