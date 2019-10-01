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Manchester United’ın büyük çöküşü! Tam 30 yıl sonra…
İngiltere Premier Lig

Manchester United’ın büyük çöküşü! Tam 30 yıl sonra…

İngiltere Premier Ligi'nde Manchester United, konuk ettiği Arsenal ile 1-1 berabere kaldı. Manchester United, son 30 yılın en kötü başlangıcına imza atarken; iki takım da şampiyonluk favorisi olamayacaklarını gösterdiler.

1 Ekim 2019 09:46

Manchester United, Arsenal ile 1-1 berabere kaldı; son 30 yılın en kötü başlangıcını yaptı. Kötü bir ilk yarının son dakikasında Scott McTominay, Manchester United’ı Arsenal karşısında 1-0 öne geçirdi. Arsenal, 58. dakikada Pierre Emerick Aubameyang’ın klas vuruşuyla ağları havalandırdı. Hakem ilk olarak Gabonlu oyuncunun pozisyonunun ofsayt olduğunu gösterdi; ancak VAR incelemesi sonrası Aubameyang’ın Harry Maguire ile aynı sırada olduğu tespit edildi.

Maçın sonlarına doğru Maguire ve Marcus Rashford’un serbest vuruşlarında kaleci Bernd Leno gol izni vermezken; karşılaşma 1-1 sona erdi. Bu sonucun ardından Arsenal puanını 12’ye çıkardı ve averajla West Ham United’ın önünde 4. sıraya yükseldi. 7. hafta sonunda puanını 9 yapan Manchester United ise son 30 yılın en kötü başlangıcını yaptı. Sezonu 13. sırada tamamladıkları 1989-90 sezonundan bu yana; ilk kez 7 hafta sonunda çift haneli puan yakalayamadılar.

Son güncelleme 09:53 | 1 Ekim 2019
ingiltere manchester united premier lig
PUAN DURUMU
OGP
1 Alanyaspor
6 4 14
2 Fenerbahçe
6 3 11
3 Gazisehir Gaziantep
6 3 11
4 Trabzonspor
6 2 9
5 Sivasspor
6 2 9
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