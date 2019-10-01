Kasper Dolberg’in saatini çalan takım arkadaşının sözleşmesi feshedildi

Fransa Ligue 1 ekiplerinden Nice’te yaşanan bir hırsızlık olayı, herkesi şaşkına çevirmişti. 13 yaşında Nice'in akademi takımında futbola başlayan Diaby-Fadiga kulübün en umut veren futbolcuları arasında yer alırken, hırsızlık olayına karışması, kariyerini kötü yönde etkiledi.

Nice Kulübü, genç futbolcu ile yollarını ayırma kararı aldı. Takım arkadaşının saatini çalan 18 yaşındaki Diaby-Fadiga’nın sözleşmesi feshedildi. Diaby-Fadiga’nın Ligue 2 ekiplerinden Paris FC ile anlaşmasının beklendiği iddia edildi.

Eylül ayının sonunda meydana gelen olayda Kasper Doolberg, antrenmandan sonra “X kişi” olarak bahsettiği birinin 70 bin dolar değerindeki saatini çaldığını duyurmuştu ve polis ekipleri konuyla ilgili olarak soruşturma başlatmıştı. Bunun üzerine Diaby-Fadiga, avukatlarıyla birlikte kulübe giderek takım arkadaşı Kasper Dolberg'in saatini çaldığını itiraf etmişti. Takımın menajeri Patrick Vieira ve takım arkadaşından özür dileyen Fadiga, saatin 70 bin Euro tutarındaki ücretini ödeyeceğini söylemişti.

Fransa'nın U16, U17, U19 mili takımlarında forma giyen Fadiga, bu sezon Nice formasını 6 kez ligde, 1 kez de UEFA Avrupa Ligi’nde olmak üzere 7 kez giymişti.