SÖZCÜ PLUS GİRİŞ
Son Dakika: Son dakika… Kış gelmeden zam geldi! Elektriğe yüzde 14,9 zam
Hatayspor’da İlhan Palut’la yollar ayrıldı
TFF 1.Lig

Hatayspor’da İlhan Palut’la yollar ayrıldı

TFF 1. Lig ekibi Hatayspor'da teknik direktör İlhan Palut'la yolların ayrıldığı duyuruldu.

1 Ekim 2019 00:27

TFF 1. Lig’de 11 puanla 4. sırada yer alan Hatayspor’da teknik direktör İlhan Palut’la yollar ayrıldı.

Hatayspor Yönetim Kurulundan yapılan yazılı açıklamada, ”Teknik direktörümüz İlhan Palut ve ekibi ile yollarımızı ayırma kararı vermiş bulunuyoruz. Başta İlhan Palut ve tüm ekibine, bugüne kadarki özverili çalışmaları için kulübümüz adına teşekkür eder, bundan sonraki kariyerlerinde üstün başarılar dileriz.” denildi.

Hatayspor Palut yönetiminde geçen sezon TFF 1. Lig Play-Off Finali’nde Gazişehir Gaziantep’e penaltılarla kaybedip Süper Lig’in eşiğinden dönmüştü. 30 Eylül 2019 MAÇ SONUCU | Altınordu 2-2 Adana Demirspor | TFF 1. Lig TFF 1. Lig`de Altınordu ile Adana Demirspor, İzmir`de bir araya geldi. Taraflar sahadan 2-2`lik beraberlikle ayrıldı. Adana Demirspor puanını 10`a, Altınordu ise puanını 5`e yükseltti. İlgili Haberi Oku

Son güncelleme 00:27 | 1 Ekim 2019
hatayspor İlhan Palut tff 1.lig
PUAN DURUMU
OGP
1 Alanyaspor
6 4 14
2 Fenerbahçe
6 3 11
3 Gazisehir Gaziantep
6 3 11
4 Trabzonspor
6 2 9
5 Sivasspor
6 2 9
TÜMÜNÜ GÖR
GÜNÜN VİDEO LİSTESİ
YAKINDAKİ MAÇLAR
Gazisehir Gaziantep
Bugün - 20:00
1
-
1
Göztepe S.K.
Fenerbahçe
04/10/2019 - 20:30
-
Antalyaspor
TÜMÜNÜ GÖR