Hatayspor’da İlhan Palut’la yollar ayrıldı

TFF 1. Lig’de 11 puanla 4. sırada yer alan Hatayspor’da teknik direktör İlhan Palut’la yollar ayrıldı.

Hatayspor Yönetim Kurulundan yapılan yazılı açıklamada, ”Teknik direktörümüz İlhan Palut ve ekibi ile yollarımızı ayırma kararı vermiş bulunuyoruz. Başta İlhan Palut ve tüm ekibine, bugüne kadarki özverili çalışmaları için kulübümüz adına teşekkür eder, bundan sonraki kariyerlerinde üstün başarılar dileriz.” denildi.

Hatayspor Palut yönetiminde geçen sezon TFF 1. Lig Play-Off Finali’nde Gazişehir Gaziantep’e penaltılarla kaybedip Süper Lig’in eşiğinden dönmüştü. MAÇ SONUCU | Altınordu 2-2 Adana Demirspor | TFF 1. Lig TFF 1. Lig`de Altınordu ile Adana Demirspor, İzmir`de bir araya geldi. Taraflar sahadan 2-2`lik beraberlikle ayrıldı. Adana Demirspor puanını 10`a, Altınordu ise puanını 5`e yükseltti. İlgili Haberi Oku