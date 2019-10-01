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Göztepe Teknik Direktörü Tamer Tuna: ‘Sahada iki farklı yarı vardı’
Göztepe

Göztepe Teknik Direktörü Tamer Tuna: ‘Sahada iki farklı yarı vardı’

Süper Lig 6. haftasında Gazişehir Gaziantep ile 1-1 berabere kalan Göztepe’de maçın ardından açıklamalarda bulunan Teknik Direktör Tamer Tuna, maçı değerlendirdi.

1 Ekim 2019 00:38

Göztepe Teknik Direktörü Tamer Tuna, ligin iyi takımlarından biri ile karşılaştıklarını vurgulayarak, “İki ayrı yarı vardı. İlk devre oyun anlamında çok başarılıydık. Topa sahip olan ikili mücadelede de iyiydik. İkinci yarı kalecimiz Beto'nun kırmızı kart görmesi her şeyi değiştirdi. Gazişehir Gaziantep'in eksik kalan takımlara karşı başarılı olduğunu biliyorduk.

“Kaybedebilirdik. Son 15 dakikada Gazişehir kanatlardan iyi geldi. Ancak biz iyi pozisyon alan bir takımız. Buradan 1 puanla ayrılmamız sevindiricidir. Gazişehir Gaziantep iyi takım, lige uygun bir takımdır. Hücumda hızlı oyuncuları var. Onları da tebrik ediyorum” ifadelerini kullandı. 30 Eylül 2019 MAÇ SONUCU | Gaziantep 1-1 Göztepe Gaziantep Göztepe maçı ile Süper Lig`de 6. hafta heyecanı sona erdi. Gaziantep`te bir araya gelen taraflar sahadan 1-1`lik beraberlikle ayrıldı. Göztepe`de 50`de kaleci Beto kırmızı kart gördü. İlgili Haberi Oku

Son güncelleme 00:38 | 1 Ekim 2019
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PUAN DURUMU
OGP
1 Alanyaspor
6 4 14
2 Fenerbahçe
6 3 11
3 Gazisehir Gaziantep
6 3 11
4 Trabzonspor
6 2 9
5 Sivasspor
6 2 9
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