Fedakarbahçe!

Tek hedefi lig şampiyonluğu olan ve oynadığı futbolla en büyük favori haline gelen Fenerbahçe'de birçok futbolcu büyük fedakârlıklar yapıyor. Gerçek mevkisi sağ bek olan Faslı yıldız, savunmanın solunda başarılı bir performans sergiliyor. Faslı yıldızın sakatlığına rağmen iğne tedavisiyle sahaya çıktığı ve ameliyatı milli araya bıraktığı ortaya çıktı. Esas mevkisi orta saha olan Jailson da Zanka'yla birlikte stoper krizini çözdü.

ŞAMPİYONLUK İNANCI GÜÇLÜ

Orta saha Ozan, İsla'nın yokluğunda sağ bekte görev yaptı. Galatasaray derbisinde de sağ kanat oynayan başarılı futbolcu, Teknik Direktör Ersun Yanal'ın güvenini bir kez daha boşa çıkarmadı. Tolga Ciğerci de arkadaşlarının özverisine uydu ve derbide orta sahanın solunda oynadı. Emre Belözoğlu'nun 39 yaşına gelmesine rağmen takım arkadaşlarını yönlendirmesi şampiyonluk inancını güçlendiriyor.