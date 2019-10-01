Galatasaray – Paris Saint Germain maçı canlı yayın | Şampiyonlar Ligi A Grubu

UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu’nda mücadele eden temsilcimiz Galatasaray, gruptaki ikinci maçında sahasında Paris Saint Germain’i konuk ediyor. Galatasaray PSG maçı canlı anlatımı ‘Skor’da olacak. Ayrıca maçın canlı izleme linki de haberimizde.

İŞTE İLK 11’LER:

Galatasaray: Muslera, Mariano, Marcao, Luyindama, Nagatomo, Donk, Nzonzi, Seri, Belhanda, Babel, Falcao

PSG: Keylor Navas, Meunier, Thiago Silva, Kimpembe, Bernat; Gueye, Marquinhos, Verratti; Sarabia, Icardi, Di María

DEV MAÇA POLONYALI HAKEM

Türk Telekom Stadı’nda oynanacak karşılaşma 22.00’de başlayacak. Mücadeleyi Polonyalı hakem Szymon Marciniak yönetecek. Marciniak’ın yardımcılıklarını Pawel Sokolnicki, Tomasz Listkiewicz yapacak. Mücadelenin dördüncü hakemi ise Tomasz Musial olacak.

Karşılaşmada Video Yardımcı Hakem (VAR) olarak Pawel Gil, Asistan Video Yardımcı Hakem (AVAR) olarak da Tomasz Kwiatkowski görev alacak.

beIN SPORTS HD 1’den naklen izleyebileceğiniz karşılaşmanın canlı yayın anlatımı ise ‘Skor’da olacak…

GALATASARAY PSG MAÇI CANLI İZLEME LİNKİ(ÜYELİK GEREKTİRMEKTEDİR)

ASLAN BERABERLİKLE BAŞLADI!

UEFA Şampiyonlar Ligi’nde bu sezon ilk maçını Belçika deplasmanında Club Brugge ile oynayan Galatasaray rakibi ile golsüz berabere kaldı.

Paris Saint-Germain ise ilk maçta grubun güçlü ekiplerinden Real Madrid’i evinde 3-0 yendi.

NEYMAR CEZALI

Galatasaray maçına Paris Saint-Germain, Brezilyalı yıldızı Neymar’dan yoksun çıkacak.

Neymar, PSG’nin Manchester United ile karşılaştığı Şampiyonlar Ligi 2018-19 sezonu son 16 turu rövanş maçında, rakip takım lehine Video Yardımcı Hakem (VAR) uygulamasına gittikten sonra penaltı veren hakemin kararına “rezalet” yorumunu yaptığı için ceza almıştı.

Neymar, UEFA’nın 2 maça indirdiği cezayı Galatasaray maçıyla tamamlayacak.

Younes Belhanda: `Belki de benim ortalarım yeterli olmuyordur!` Galatasaray'ın Faslı futbolcusu Younes Belhanda, elinden geldiğince Radamel Falcao'ya orta yaptığını ifade ederek, Belki de benim ortalarım yeterli olmuyor. Belki yeni orta açan birini bulacağız dedi. İlgili Haberi Oku

FATİH TERİM: “KEYFİNİ ÇIKARACAĞIZ”

Dev maçtan bir gün önce düzenlenen basın toplantısında konuşan Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, “PSG son yılların atak yapan kulübü. Hepimiz saygıyla izliyoruz. Rakibimize sonsuz saygı duyuyoruz, bizim de niyetimiz saygı görmek” ifadelerini kullandı.

İşte Terim’in açıklamaları:

“Bu tip takımlarla oynadık. Favori olduklarını inkar etmedik. ‘Neymar yok vah vah. Cavani de sakatlanmış, çok kötü.’ Bunun avantaj olduğuna Galatasaraylılar kanmasın. Rica ediyorum. Bunlar nasıl yenemediğimizin ön hazırlığıdır. Avrupa’nın en önemli, alternatifi çok olan, çok büyük oyunculardan kurulu takımlarından birine karşı oynayacağız. Bu işin keyfini çıkaracağız. Yarın Galatasaray seyircisi takımını PSG karşısında izleyecek. Hiçbir maç oynanmadan kazanılmadığına göre, sahada biz de bu sürprizi yapmaya, iyi netice almaya gayret göstereceğiz. Sonuç ne olursa olsun burada olmanın gururunu yaşayacağız. Elimizden gelen mücadelenin fazlasını ortaya koyacağımızdan herkes emin olsun. Yarın takımımın iyi reaksiyon göstereceğini düşünüyorum.”

“GALATASARAY’DA SADECE FALCAO YOK”

Paris Saint-Germain’in (PSG) teknik direktörü Thomas Tuchel, geçtiğimiz gün karşılaşmanın oynanacağı Türk Telekom Stadı’nda basın toplantısı düzenledi.

Galatasaray’ın forveti Falcao’ya dikkat çeken Tuchel, “Galatasaray’da sadece Falcao yok. Çok fazla kaliteli ve tecrübeli oyuncuları var. Böyle bir 9 numaraya karşı oynamak zordur ama Falcao’ya özel tedbir almayacağız. Oyuncularımız Falcao’yu gayet iyi tanıyorlar” ifadelerini kullandı.