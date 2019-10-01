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CANLI MAÇ İZLE: Galatasaray PSG maçı izle (GS Şampiyonlar Ligi maçı canlı yayın)
Şampiyonlar Ligi

CANLI MAÇ İZLE: Galatasaray PSG maçı izle (GS Şampiyonlar Ligi maçı canlı yayın)

Galatasaray Şampiyonlar Ligi ikinci haftasında Paris Saint German'i ağırlayacak. Saat 22.00'da başlayacak olan Galatasaray PSG maçı beIN Sports kanalından canlı yayınlanacak. Haberimizden Galatasaray PSG maçı canlı izle linkine ulaşabilirsiniz.

1 Ekim 2019 21:58

Bu akşam temsilcimiz Galatasaray Şampiyonlar Ligi’nde PSG ile mücadele edecek. Türk Telekom Arena’da oynanacak olan Galatasaray PSG maçı saat 22.00’da başlayacak. Gruptan çıkmak için büyük önem taşıyan Galatasaray PSG maçı beIN Sport 1 kanalından canlı izlenebilecek. İşte beIN Sport 1 canlı yayını ve GS PSG canlı izle linki…

GS PSG MAÇI CANLI İZLE

Yukarıdaki linktan Galatsaray PSG maçını canlı izleyebilirsiniz. Üyelik ve ücret gerektirebilir.

LEMİNA KADRODA YOK

Galatasaray, Mario Lemina'nın sakatlığından dolayı Paris Saint-Germain maçının kadrosunda yer almayacağını açıkladı.

UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu ikinci maçında yarın Türk Telekom Stadyumu’nda Fransa’nın Paris Saint-Germain takımı ile karşılaşacak olan Galatasaray’da Lemina şoku yaşandı.

Sarı kırmızılı kulüp, sağ uyluk fasyasında kanama tespit edilen Mario Lemina’nın PSG maçının kamp kadrosunda yer almayacağını açıkladı.

NEYMAR CEZALI

Galatasaray maçına Paris Saint-Germain, Brezilyalı yıldızı Neymar’dan yoksun çıkacak. Neymar, PSG’nin Manchester United ile karşılaştığı Şampiyonlar Ligi 2018-19 sezonu son 16 turu rövanş maçında, rakip takım lehine Video Yardımcı Hakem (VAR) uygulamasına gittikten sonra penaltı veren hakemin kararına “rezalet” yorumunu yaptığı için ceza almıştı.

Neymar, UEFA’nın 2 maça indirdiği cezayı Galatasaray maçıyla tamamlayacak.

Son güncelleme 22:10 | 1 Ekim 2019
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OGP
1 Alanyaspor
6 4 14
2 Fenerbahçe
6 3 11
3 Gazisehir Gaziantep
6 3 11
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