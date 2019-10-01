CANLI İZLE: Real Madrid Club Brugge maçı saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Real Madrid ve Club Brugge, 1976-77 sezonundaki Avrupa Kupası’ndaki eşleşmeden bu yana ilk kez karşılaşacak. Real Madrid Club Brugge Şampiyonlar Ligi maçı bu akşam saat 19:55’te başlayacak. Mücadele beIN Sports HD 2 kanalından canlı olarak yayınlanacak. İşte Real Madrid Club Brugge maçı canlı izleme link…
REAL MADRİD CLUB BRUGGE MAÇI CANLI İZLE
MUHTEMEL 11’LER
Real Madrid: Courtois; Carvajal, Varane, Ramos, Nacho; Modric, Casemiro, Kroos; Vazquez, Benzema, Hazard.
Club Brugge: Mignolet, Sobol, Clinton Mata, Deli, Mechele, Vormer, Rits, Vanaken, Tau, Okereke, Diatta