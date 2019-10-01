SÖZCÜ PLUS GİRİŞ
Son Dakika: Son dakika… Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan yüzde 50+1 açıklaması
CANLI İZLE: Real Madrid Club Brugge maçı saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak?
Şampiyonlar Ligi

CANLI İZLE: Real Madrid Club Brugge maçı saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Galatasaray'ın iki rakibi Real Madrid ve Club Brugge bu akşam karşı karşıya gelecek. Real Madrid Club Brugge maçı saat 19.55'te başlayacak ve beIN Sports 2 kanalından canlı yayınlanacak. Real Madrid Club Brugge maçı canlı izleme linki haberimizde.

1 Ekim 2019 18:58

Real Madrid ve Club Brugge, 1976-77 sezonundaki Avrupa Kupası’ndaki eşleşmeden bu yana ilk kez karşılaşacak. Real Madrid Club Brugge Şampiyonlar Ligi maçı bu akşam saat 19:55’te başlayacak. Mücadele beIN Sports HD 2 kanalından canlı olarak yayınlanacak. İşte Real Madrid Club Brugge maçı canlı izleme link…

REAL MADRİD CLUB BRUGGE MAÇI CANLI İZLE

MUHTEMEL 11’LER

Real Madrid: Courtois; Carvajal, Varane, Ramos, Nacho; Modric, Casemiro, Kroos; Vazquez, Benzema, Hazard.

Club Brugge: Mignolet, Sobol, Clinton Mata, Deli, Mechele, Vormer, Rits, Vanaken, Tau, Okereke, Diatta

Son güncelleme 18:58 | 1 Ekim 2019
canlı izle canlı yayın Club Brugge galatasaray Real Madrid Şampiyonlar Lgii
PUAN DURUMU
OGP
1 Alanyaspor
6 4 14
2 Fenerbahçe
6 3 11
3 Gazisehir Gaziantep
6 3 11
4 Trabzonspor
6 2 9
5 Sivasspor
6 2 9
TÜMÜNÜ GÖR
GÜNÜN VİDEO LİSTESİ
YAKINDAKİ MAÇLAR
Fenerbahçe
04/10/2019 - 20:30
-
Antalyaspor
Yeni Malatyaspor
04/10/2019 - 20:30
-
Denizlispor
TÜMÜNÜ GÖR