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Bülent Yıldırım’dan Suat Arslanboğa yorumu: MHK’yi derhal istifaya çağırıyorum
Futbol

Bülent Yıldırım’dan Suat Arslanboğa yorumu: MHK’yi derhal istifaya çağırıyorum

Eski hakem Bülent Yıldırım, Merkez Hakem Kurulu'nun kararıyla Suat Arslanboğa'nın sözleşmesini fesheden Türkiye Futbol Federasyonu'na ve MHK'ye tepki gösterdi.

1 Ekim 2019 21:16

FIFA kokartlı eski hakem Bülent Yıldırım, CNN TÜRK’te yayınlanan programda, Türkiye Futbol Federasyonu’nun Suat Arslanboğa’nın sözleşmesini feshetmesi hakkında açıklamalarda bulundu. Yıldırım, MHK’yi istifaya davet ederken böyle bir olayın daha önce hiç yaşanmadığına vurgu yaptı.

01 Ekim 2019 SON DAKİKA | Türkiye Futbol Federasyonu açıkladı! Suat Arslanboğa`nın sözleşmesi feshedildi Son dakika... Türkiye Futbol Federasyonu, Merkez Hakem Kurulu`nun önerisiyle son olarak Beşiktaş-Medipol Başakşehir maçını yöneten hakem Suat Arslanboğa`nın sözleşmesini feshedildiğini duyurdu. İlgili Haberi Oku

CNN TÜRK yorumcusu olan Bülent Yıldırım telefonla yayına bağlanarak, “Suat Arlanboğa haklı olarak şu anda telefonunu kapatmış durumda. Bir günah keçisi daha seçilmiş. Rezil bir karar. İddia ediyorum Türk hakemliği tarihinde böyle bir dönem yaşamadık. Hakemin arkasında duran bir MHK yok. Dünyada başka bir örnek yok. Çünkü bu tip değerlendirmeler sezon sonunda yapılır. Bir maç performansıyla hakemlik sözleşmesi iptal edilen dünyada başka bir örnek yok. Bu işin sonunu alamayacaklar. MHK’yi derhal istifaya çağırıyorum” ifadelerini kullandı.

Son güncelleme 21:16 | 1 Ekim 2019
Bülent Yıldırım Merkez Hakem Kurulu mhk Suat Arslanboğa tff Türkiye Futbol Federasyonu
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