Beşiktaş’ta büyük çöküş!

2015-16 ve 2016-17 sezonlarında yaşadığı lig şampiyonluklarıyla Avrupa'da iyi grafik çizen Beşiktaş, kısa sürede darmadağın oldu. Trabzonspor deplasmanında 4-1 yenilerek son 50 yılın en kötü başlangıcını yapan siyah-beyazlılar, hem yönetim hem ekonomik hem de futbolda tam anlamıyla dibe battı. Fikret Orman yönetiminde bazı değişiklikler yapıldı ve transfer politikasında kadroya dahil eden isimler sıfır katkı verdi.

AVCI'YA DESTEK YOK

Büyük umutlarla göreve gelen Abdullah Avcı'nın yeni oyun sistemi bir türlü oturmadı. Savunma zaafları ön plana çıktı ve ofansif bölge işlemedi. Ligde 6 haftada 8 gol atan 12 gol yiyen siyah-beyazlılar, küme düşme hattında -4 averajla haftayı kapattı. Tüm bunlara rağmen Avcı, taraftarlardan destek istedi. Ancak kızgın ve üzüntülü olan tribünler, deneyimli hocayı istifaya çağırdı.

ŞİMDİ NE OLACAK?

Beşiktaş’ta sıkıntılı günlerle birlikte belirsizlik hâkim. Başkan Fikret Orman ve Beşiktaş yönetimi futbol takımının içinde bulunduğu bu durumun bir numaralı sorumlusu olarak görülürken, yoğun protestoların sonuncunda olağanüstü kongre kararı aldı. 20 Ekim'de yapılacak kongrenin kötü durumdan çıkarıp çıkaramayacağı bilinmiyor. Abdullah Avcı ve teknik heyet için en önemli konular Wolverhampton ve Alanyaspor maçları. Siyah-beyazlılar, Avrupa Ligi'nde gruptan çıkmak adına ve ligdeki kötü gidişattan kurtulup nefes almak için kazanmak zorunda.