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‘Zoru atlattık önümüz açık’
Fenerbahçe

‘Zoru atlattık önümüz açık’

Soyunma odasında ilk 6 haftada gösterdikleri özveri için oyuncularını kutlayan Fenerbahçe teknik patronu, zor periyottan rakiplerinin önünde çıkmayı başardıklarını söyledi

SKOR ÖZEL | Sercan Hamzaoğlu 30 Eylül 2019 09:00

Galatasaray derbisinden 1 puanla dönen Fenerbahçe'de yüzler gülüyor. Maçın ardından soyunma odasında oyuncularını kutlayan Teknik Direktör Ersun Yanal, şampiyonluğa dair inancını daha yüksek sesle dile getirdi. Takım halinde iyi iş çıkardıklarını belirten Yanal, “Yeni bir takım olmamıza ve sakatlıklara rağmen büyük özveri sergilediniz. Oyunumuzu her maçta rakiplere kabul ettirdik. Hepinize teşekkür ediyorum. Kalan haftalar bizim lehimize işleyecek” dedi.

BU TAKIM ŞAMPİYON OLACAK

İlk 6 haftalık zor periyottan şampiyonluk yolundaki rakipleri Galatasaray, Beşiktaş ve Trabzon'un önünde çıktıklarını hatırlatan tecrübeli teknik adam, “Zoru atlattık artık önümüz açık. Böylesine kırıcı bir fikstürden rakiplerin önünde çıkmak kolay değildi ama başardınız. Hem de yaşanan tüm olumsuzluklara rağmen. Antalya maçını kazanıp milli araya girelim. Ondan sonra gerçek Fenerbahçe'yi herkese izleteceğiz. Bu takım şampiyon olacak” diye konuştu

Son güncelleme 09:00 | 30 Eylül 2019
derbi ersun yanal Fenerbahçe galatasaray
PUAN DURUMU
OGP
1 Alanyaspor
6 4 14
2 Fenerbahçe
6 3 11
3 Gazisehir Gaziantep
5 3 10
4 Trabzonspor
6 2 9
5 Sivasspor
6 2 9
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