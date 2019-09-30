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“Vettel ile Ferrari arasındaki ilişki tamir edilebilir boyutta değil”
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“Vettel ile Ferrari arasındaki ilişki tamir edilebilir boyutta değil”

Red Bull'un danışmanı Helmut Marko, Sebastian Vettel'le Ferrari arasındaki ilişkinin tamir edebilemez durumda olduğunu söyledi.

SKOR DIŞ HABER 30 Eylül 2019 17:56

Red Bull Racing’in danışmanı ve ayrıca Sebastian Vetttel’i keşfeden kişi Helmut Marko, ünlü Alman pilotla Ferrari arasındaki ilişkinin tamir edilemez olduğnu söyledi.

Rusya Grand Prix’sinde en hızlı pilot olmasına karşın yarışta Ferrari’nin Leclerc’i kendisine tercih ettiğini ve Vettel’i feda ettiğini hatırlatan Marko, gelecek sezon 4 kez dünya şampiyonu pilotu kırmızılarda görmeyi beklemediğini sözlerine ekledi.

Marko Ferrari’nin bu kararını da eleştirirken “Vettel pistteki en hızlı pilot konumundaydı. Ferrari’nin başına gelenler tamamıyla karma. Bir tercih hatası yaptılar ve sonra yaşananlara katlandılar” şeklinde konuştu.

2019 sezonu Mercedes’lerin dominasyonuyla geçerken, Ferrari -özellikle de Vettel- klasmanda etki gösterememişti. Rusya’dan önceki üç yarışta Leclerc’in başarılı sonuçları gelirken Rusya bir kez daha Mercedes dublesiyle sona ermişti.

Son güncelleme 17:58 | 30 Eylül 2019
Charles Leclerc f1 Ferrari Scuderia formula 1 lewis hamilton Sebastian Vettel
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