UEFA Şampiyonlar Ligi’nde ikinci hafta heyecanı

Finaline İstanbul’un ev sahipliği yapacağı Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki bir numaralı organizasyonu Şampiyonlar Ligi’nin ikinci hafta karşılaşmaları, yarın ve 2 Ekim Çarşamba günü oynanacak.
Türkiye’nin Şampiyonlar Ligi’ndeki tek temsilcisi Galatasaray, A Grubu’ndaki ikinci maçında yarın saat 22.00’de Fransa’nın Paris Saint-Germain (PSG) ekibini konuk edecek.
Ligde ikinci hafta maçlarının programı (TSİ) şöyle:
Yarın:
19.55 Real Madrid (İspanya) – Club Brugge (Belçika)
19.55 Atalanta (İtalya) – Shakhtar Donetsk (Ukrayna)
22.00 Galatasaray – PSG (Fransa)
22.00 Tottenham (İngiltere) – Bayern Münih (Almanya)
22.00 Kızılyıldız (Sırbistan) – Olympiakos (Yunanistan)
22.00 Manchester City (İngiltere) – Dinamo Zagreb (Hırvatistan)
22.00 Juventus (İtalya) – Bayer Leverkusen (Almanya)
22.00 Lokomotiv Moskova (Rusya) – Atletico Madrid (İspanya)
2 Ekim Çarşamba:
19.55 Genk (Belçika) – Napoli (İtalya)
19.55 Slavia Prag (Çekya) – Borussia Dortmund (Almanya)
22.00 Liverpool (İngiltere) – Salzburg (Avusturya)
22.00 Barcelona (İspanya) – Inter (İtalya)
22.00 Leipzig (Almanya) – Olympique Lyon (Fransa)
22.00 Zenit (Rusya) – Benfica (Portekiz)
22.00 Lille (Fransa) – Chelsea (İngiltere)
22.00 Valencia (İspanya) – Ajax (Hollanda)