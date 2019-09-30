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UEFA Şampiyonlar Ligi’nde ikinci hafta heyecanı
Şampiyonlar Ligi

UEFA Şampiyonlar Ligi’nde ikinci hafta heyecanı

UEFA Şampiyonlar Ligi gruplarında ikinci hafta heyecanı yarın başlayacak.Galatasaray, A Grubu'ndaki ikinci maçında yarın saat 22.00'de Fransa'nın PSG takımını konuk edecek.

30 Eylül 2019 10:59

Finaline İstanbul’un ev sahipliği yapacağı Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki bir numaralı organizasyonu Şampiyonlar Ligi’nin ikinci hafta karşılaşmaları, yarın ve 2 Ekim Çarşamba günü oynanacak.

Türkiye’nin Şampiyonlar Ligi’ndeki tek temsilcisi Galatasaray, A Grubu’ndaki ikinci maçında yarın saat 22.00’de Fransa’nın Paris Saint-Germain (PSG) ekibini konuk edecek.

Ligde ikinci hafta maçlarının programı (TSİ) şöyle:

Yarın:

19.55 Real Madrid (İspanya) – Club Brugge (Belçika)

19.55 Atalanta (İtalya) – Shakhtar Donetsk (Ukrayna)

22.00 Galatasaray – PSG (Fransa)

22.00 Tottenham (İngiltere) – Bayern Münih (Almanya)

22.00 Kızılyıldız (Sırbistan) – Olympiakos (Yunanistan)

22.00 Manchester City (İngiltere) – Dinamo Zagreb (Hırvatistan)

22.00 Juventus (İtalya) – Bayer Leverkusen (Almanya)

22.00 Lokomotiv Moskova (Rusya) – Atletico Madrid (İspanya)

2 Ekim Çarşamba:

19.55 Genk (Belçika) – Napoli (İtalya)

19.55 Slavia Prag (Çekya) – Borussia Dortmund (Almanya)

22.00 Liverpool (İngiltere) – Salzburg (Avusturya)

22.00 Barcelona (İspanya) – Inter (İtalya)

22.00 Leipzig (Almanya) – Olympique Lyon (Fransa)

22.00 Zenit (Rusya) – Benfica (Portekiz)

22.00 Lille (Fransa) – Chelsea (İngiltere)

22.00 Valencia (İspanya) – Ajax (Hollanda)

Son güncelleme 10:59 | 30 Eylül 2019
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