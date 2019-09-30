Trabzonspor’un Beşiktaş galibiyetinin perde arkası! Ünal Karaman’ın konuşması

Süper Lig’in 6’ncı haftasında sahasında konuk ettiği Beşiktaş’ı 4-1 mağlup ederek taraftarı önünde büyük sevinç yaşayan Trabzonspor, bu galibiyetle kötü giden tabloyu tersine çevirip bir anda yarışa ortak oldu. Üst sıralardaki rakiplerinin de yaşadığı puan kaybını fırsata çeviren bordo-mavililer, 9’uncu sırada girdiği 6’ncı haftayı 4’üncü sırada tamamladı.

Trabzonspor Teknik Direktörü Ünal Karaman’ın Beşiktaş maçı öncesi yaptığı konuşma, adeta galibiyetin habercisiydi.

İşte Ünal Karaman’ın konuşması:

2015-16 SEZONUNDAN SONRA EN ÇOK PUAN TOPLADIĞI DÖNEM

Beşiktaş galibiyetiyle puanını 9’a yükselten Trabzonspor, 6’ncı haftalar itibariyle de 2015-16 sezonundan sonra en çok puan topladığı dönemi yaşadı. Söz konusu sezonun ilk 6 haftasında 10 puan hanesine yazdıran bordo-mavililer, 2016-17 sezonunun ilk 6 haftasında 6, 2017-18 sezonunda 8 ve 2018-19 sezonunda ise 7 puan hanesine yazdırabilmişti.

FUTBOLCULAR KAZANDIKLARI İÇİN MUTLU

Trabzonsporlu futbolcular da maçın ardından galibiyet sevincini sosyal medya hesaplarından taraftarlarla paylaştı.

Hüseyin Türkmen: “Allah’a şükürler olsun. Daha nice zaferlere”

Uğurcan Çakır: “Çok değerli 3 puan. Saygı duyulacak bir galibiyete imza atan takım arkadaşlarımı kutlarım. Stadyumda müthiş bir ambiyans oluşturan taraftarlarımıza ve bize güvenen herkese de yürekten teşekkürler. Önemli bir engeli aştık ama yolumuz uzun. Çalışmaya ve gelişmeye devam”

Donis Avdijaj: “Güzel. + 3 puan”

Abdulkadir Parmak: “Takım olarak sahaya çok iyi bir mücadele koyduk ve evimizde taraftarlarımızın muhteşem desteğiyle güzel bir galibiyete imza attık. Her maç daha da iyi olmak ve üzerine koyarak gitmek için yanyana”

Gaston Campi: “Bu bir takım”

Doğan Erdoğan: “Kemerler bağlı mı? Yanyana”

Ünal Karaman, İstanbul devlerine boyun eğmiyor! Trabzonspor`da, Teknik Direktör Ünal Karaman`ın Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray karşısındaki başarısı dikkat çekiyor. Bordo-mavililer, Karaman yönetiminde söz konusu İstanbul ekiplerine karşı oynadığı 8 maçta sadece 1 yenilgi aldı. İlgili Haberi Oku

NWAKAEME SİFTAH YAPTI

Bu arada Trabzonspor’da geçen sezon 10 gol ve 10 asistle skora en çok katkı sağlayan isim olan ve bu sezon ilk 5 haftada skora katkı sağlayamayan Anthony Nwakaeme, Beşiktaş maçıyla birlikte siftah yaptı. Deneyimli hücum oyuncusu, 6’ncı haftada Beşiktaş karşısında 1 gol ve 1 asistlik performans sergilerken, ortaya koyduğu performans ile de beğeni aldı.