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SON DAKİKA Hikmet Karaman ile yollar ayrıldı
Kayserispor

SON DAKİKA Hikmet Karaman ile yollar ayrıldı

Kayserispor'da Hikmet Karaman dönemi DHA'nın haberine göre sona erdi.

30 Eylül 2019 18:26

Süper Lig’de 6 hafta sonunda henüz galibiyet alamayan Kayserispor’da Teknik Direktör Hikmet Karaman ile yollar ayrıldı.

Ligde geride kalan 6 haftada galibiyet alamayan Kayserispor, 3 puanla 17’nci sırada yer alıyor. Dün oynanan İttifak Holding Konyaspor maçında alınan mağlubiyet sonrası Kayserispor taraftarı, teknik direktör Hikmet Karaman’ı istifaya çağırdı. Gün içerisinde kulüp yönetimi ile bir araya geldiği öğrenilen Karaman ile yolların ayrıldığı öğrenildi.

Kayserispor’a 5 Aralık 2018’de Ertuğrul Sağlam’dan boşalan teknik direktörlük koltuğuna getirilen Hikmet Karaman, 2018-2019 sezonunda takımın ligde kalmasını sağlamıştı.

Son güncelleme 19:12 | 30 Eylül 2019
hikmet karaman kayserispor
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6 3 11
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