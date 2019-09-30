Olmadı

Yazıya Oğuzhan ile başlayacağım. Bu sezon 2 maçta 11 olmak üzere, 4 maçta sahada yer aldı. Ama sisin arasından çıkmaya çalışan hayalet bir gemi gibi. Ne oldu bu çocuğa? Kendine güveni yok, içinde hangi fırtınalar kopuyor acaba? Beşiktaş orta sahasında Atiba ve Dorukhan üretici oyuncu değiller. Bu yüzden Burak'ın yaptığı topsuz koşular sadece onun yorulmasına yol açıyor o kadar. N'Koudou ve Boyd ile defansif oynayıp ani atak ararsanız belki sonuç alabilirsiniz. Yoksa kanatları kırık bir kartal izleriz sezon boyunca! Beşiktaş'ın saha içi oyun disiplini sıfır, takımın savunması sıfırın altında. Bu iş böyle gider mi?

15 yıldır Beşiktaş'ı bu kadar kötü gördüğümü hatırlamıyorum. Trabzonspor bile Beşiktaş'ın direncini bu kadar çabuk kıracağını tahmin etmezdi herhalde ama bir anda maçı ellerine aldılar. Hem de onca eksiğe rağmen!

Peki, nereye gidiyor Beşiktaş? Yönetimin durumu belli. Abdullah Avcı sisteminde ısrar ediyor ama bu kadro yapamıyor! Futbolcular ürkek, çekingen ama gerçek olan puan cetveli. Haftalar geçiyor ve Beşiktaş alt sıralarda debeleniyor. Radikal kararlar gerekiyor ama kim yapacak? Daha kongre var!

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