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Nihat Özdemir çok konuşulan fotoğrafın perde arkasını anlattı!
Futbol

Nihat Özdemir çok konuşulan fotoğrafın perde arkasını anlattı!

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir katıldığı televizyon programında önemli açıklamalarda bulundu.

30 Eylül 2019 09:28

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir, CNN Türk’te yayınlanan Pazar Akşamı Futbol programına önemli açıklamalarda bulundu.

FOTOĞRAFIN PERDE ARKASINI ANLATTI

Galatasaray-Fenerbahçe derbisi sonrası çok konuşulan fotoğraf hakkında da yorum yapan Nihat Özdemir, “Galatasaray formalı bir çocuk maç sonrasında protokolün oraya geldi. Ali Koç ve benimle fotoğraf çektirdi. Sonra Mustafa Cengiz’e sarıldı. Ali Koç, ‘Fotoğrafı ben çekeyim’ dedi. Güzel bir durum oluştu.” dedi.

CEZANIN KALDIRILMASINA SAYGI GÖSTERİLMELİ

Tahkim Kurulu’nun Ali Koç’un hak mahrumiyeti cezasını kaldırmasını yorumlayan Özdemir, “Mustafa Cengiz’e ceza verilmemesine nasıl saygı gösterildiyse, Tahkim Kurulu’nun Ali Koç’un cezasını kaldırmasına da saygı gösterilmeli” şeklinde konuştu.

28 Eylül 2019 Galatasaray-Fenerbahçe derbisinden gecenin fotoğrafı! Süper Lig`in 6. haftasında oynanan Galatasaray-Fenerbahçe derbisi sonrasında, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz`in minik bir taraftarla fotoğrafını çekti. Son günlerde yapılan karşılıklı açıklamalar sonrasında iki camia arasındaki artan gerilim, bu kare sonrasında tatlıya bağlanmış şekilde son buldu. İlgili Haberi Oku

Son güncelleme 09:28 | 30 Eylül 2019
ali koç derbi Fenerbahçe galatasaray Mustafa Cengiz nihat özdemir
PUAN DURUMU
OGP
1 Alanyaspor
6 4 14
2 Fenerbahçe
6 3 11
3 Gazisehir Gaziantep
5 3 10
4 Trabzonspor
6 2 9
5 Sivasspor
6 2 9
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