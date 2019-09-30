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Necati Er finalde 11. oldu
Diğer Sporlar

Necati Er finalde 11. oldu

Erkekler üç adım atlama finalinde yarışan milli sporcu Necati Er, 11'inci sırayı aldı.

30 Eylül 2019 00:49

Katar’ın başkenti Doha’da gerçekleştirilen Dünya Atletizm Şampiyonası’nda erkekler üç adım atlama finalinde mücadele eden milli sporcu Necati Er, 11’inci oldu. Katar’ın başkenti Doha’da düzenlenen şampiyonanın üçüncü gününde erkekler üç adım atlama finali yapıldı.

Organizasyonda bu branşta finale çıkan ilk milli sporcu olmayı başaran Necati Er, ilk hakkında elde ettiği 16,34 metrelik atlayışıyla 11’inci sırayı aldı. Müsabakada ABD’li Christian Taylor altın, aynı ülkeden Will Claye gümüş, Burkina Fasolu Hugues Fabrice Zango ise bronz madalya kazandı. 30 Eylül 2019 Fraser-Pryce 4. kez zirvede 17. Dünya Atletizm Şampiyonası Kadınlar 100 metrede Jamaikalı Shelly Ann Fraser-Pryce altın madalyaya ulaştı. İlgili Haberi Oku

Son güncelleme 00:49 | 30 Eylül 2019
Dünya Atletizm Şampiyonası Necati Er üç adım atlama
PUAN DURUMU
OGP
1 Alanyaspor
6 4 14
2 Fenerbahçe
6 3 11
3 Gazisehir Gaziantep
5 3 10
4 Trabzonspor
6 2 9
5 Sivasspor
6 2 9
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