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Max Kruse’nin öğretmeni Youtube çıktı!
Fenerbahçe

Max Kruse’nin öğretmeni Youtube çıktı!

Galatasaray derbisindeki seremonide İstiklal Marşı'nı okuyan Max Kruse’nin bu marşı Youtube’dan öğrendiği, en kısa sürede Türkçe öğrenmek için de çok çalıştığı öğrenildi..

30 Eylül 2019 10:21

Fenerbahçe’nin sezon başında kadrosuna kattığı Alman yıldız Max Kruse’nin İstiklal Marşı okuması derbi mücadelesinde çok konuşuldu.

Kruse’nin İstiklal Marşı’nı Youtube’dan özel olarak dinlediği ve alıştırma yaptığı öğrenildi.

Kruse aynı zamanda Türkçe öğrenmek için yoğun çaba içerisinde. Alman futbolcunun, “Bu ülkede yaşıyorsam diline ve değerlerine saygı göstereceğim. En yakın zamanda da Türkçe röportaj vereceğim” dediği öğrenildi.

OLUMLU TEPKİLER VAR

Bu arada Kruse’nin seremonide İstiklal Marşı’nı okumasının yankıları dün de devam etti. Fenerbahçeli taraftarlar, “Hem takımını hem de Türkiye’yi benimsedi. Bundan mutlu olmalıyız” dediler.

Son güncelleme 10:21 | 30 Eylül 2019
derbi Fenerbahçe galatasaray istiklal marşı Max Kruse youtube
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