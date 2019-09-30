Kalkın yeniden başlıyoruz

Sahaya ‘bugün kazanırsak neler olur?’ kafasıyla çıkarsan Trabzonspor, ‘bugün kaybedersek neler olur?’ kafasıyla çıkarsan Beşiktaş gibi oynarsın. Kazanmanın getireceği şeyleri düşünmek zihinsel olarak seni rakibinden hep bir adım önde tutar. Ünal Karaman Beşiktaş’a karşı oyuncularını buna hazırladı.

KAMİL AHMET’TEN ABDÜLKADİR ÇIKARMA

Karaman’a sakatlardan en hızlı kim dönsün istersin deseler en sona Kamil Ahmet’i bırakırdı herhalde. Ama denemeye değer bulduğu bir şey yapıp sakatlıktan yeni çıkan ve bu sezon hiç maç oynamamış Kamil’e ilk 11’de bir rol verdi. Kamil Ahmet’in sağ kenardan ziyade topu alıp Abdülkadir Ömür gibi ortadan hızlı hücum başlatması Trabzon’u bir anda eski oyununa geri döndürdü.

BİREYSEL PERFORMANSLARIN DÖNÜŞÜ…

Beşiktaş’ın tedirgin,zayıf ve bocalayan savunma organizasyonu dağıldı dağılacak derken Sosa’nın duran topunda gol geldi. Trabzon o dakikadan sonra seyircinin de havaya girmesiyle tüm kontrolü eline aldı ve hücum organizasyonlarını Nwakeme gibi oyun görüşü üst düzey bir silah üzerinden kurarak farka gitti.

Futbolda özgüveni yakalamak çoğu zaman işleri daha kolay hale getirir. Sosa da buna çok iyi bir örnek. Kendine güveni tavan yapmış bir Sosa, Beşiktaş karşısında attığı her adımda liderliğini ortaya koydu.

Tek santrafor olarak çıkan Sörloth attığı golün dışında tam 12 ikili mücadele kazanarak yıpratıcı rolüyle de müthiş bir katkı verdi. Bu 3 ismin hem attıkları gollerle hem de ortaya koydukları müthiş oyunla moral bulması Trabzonspor’un gelecek haftaları için de büyük kazanç.

ÜNAL KARAMAN’IN MESAJI

Bireysel performansların geri dönmesiyle birlikte Beşiktaş’a karşı alınan 4-1’lik net galibiyet Trabzon için yeniden kenetlenmeyi sağladı. Büyük maç kazanmanın büyük getirileri olur demiştim. Ama Beşiktaş’ı böyle farklı yenmek ayağa kalkmak için çok daha fazla güç verecektir.

Ünal Karaman’ın üzerine basmaya çalışanlara çok net bir mesaj verdiğini düşünüyorum. Önce kendine güvenen Karaman oyuncularını da tüm sıkıntılardan sıyırıp ikna etti ve ‘kalkın yeniden başlıyoruz’ dedi.

Yazarın Diğer Yazıları