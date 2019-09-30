Hikmet Karaman ile tartıştı! Kadro dışı kaldı

Spor Toto Süper Lig’in ilk 6 haftasında galibiyet alamayan İstikbal Mobilya Kayserispor’da 1 futbolcu kadro dışı bırakıldı. Son olarak deplasmanda Konyaspor’a son dakika golü ile yenilen sarı kırmızılı takımda Hasan Hüseyin Acar kadro dışı kaldı.

Teknik Direktör Hikmet Karaman tarafından Konyaspor maçı kadrosuna dahil edilmeyen Hasan Hüseyin Acar’ın, kendisini iyi hissetmesine rağmen maç kadrosuna dahil edilmemesine tepki gösterip tartıştığı, bunun için de kadro dışı bırakıldığı ifade ediliyor.

Konyaspor-Kayserispor maçının uzatma anlarında ortalık karıştı! 3 kırmızı kart! Süper Lig`in 6. haftasında İstikbal Mobilya Kayserispor ile İttifak Holding Konyaspor arasında oynanan maçın uzatma anlarında çıkan tartışma sonucunda 3 kırmızı kart çıktı. İlgili Haberi Oku

Eskişehirspor’dan 1 Temmuz 2018 tarihinde transfer edilen Hasan Hüseyin Acar, Kayserispor formasıyla 21 karşılaşmada 3 gole imza atmıştı.