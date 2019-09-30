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Güntekin Onay: ‘Beşiktaş, psikolojik travmada’
Beşiktaş

Güntekin Onay: ‘Beşiktaş, psikolojik travmada’

Beşiktaş'ın Trabzonspor'a 4-1 mağlup olduğu maçın ardından Güntekin onay, siyah beyazlıların durumunu yorumladı.

30 Eylül 2019 07:38

Güntekin Onay, Trabzonspor’un Beşiktaş’ı 4-1 mağlup ettiği maçın ardından yayıncı kuruluşta siyah beyazlıları değerlendirdi.

Güntekin Onay, Beşiktaş’ın kolay gol yeme problemiyle ilgili olarak, “Karius, Bratislava maçından önce kolay gol yiyoruz ve iyi sonuçlar için bunun önüne geçmeliyiz dedi. Bunun farkında olup iki deplasmanda 8 gol yediler. Hatayı bilip, bunları yaşıyor olması daha düşündürücü.” yorumunu yaptı.

Ünlü yorumcu, “Beşiktaş’ın bugün daha farklı bir anlayışla, daha güvenli ve emniyetli bir şekilde sahada yer alacağını düşünüyorduk.” ifadelerini kullandı.

“BEŞİKTAŞ, PSİKOLOJİK TRAVMADA…”

Beşiktaş’ın psikolojik travma içerisinde olduğunu söyleyen Güntekin Onay, “Özellikle hücumun kenarlarında ve kadroya yapılan takviyelerin bu oyuna uygunluğu tartışmaya açık. Hepsi açık alan oyuncusu gibi gözüküyor. Psikolojik travmayı atlatmak kolay olmayabilir. Büyük kulüpler böyle kötü sonuçlar alınca travma yaşarlar. Taraftar baskısı, medya…” dedi.

Son güncelleme 07:38 | 30 Eylül 2019
beşiktaş Güntekin Onay süper lig trabzonspor
PUAN DURUMU
OGP
1 Alanyaspor
6 4 14
2 Fenerbahçe
6 3 11
3 Gazisehir Gaziantep
5 3 10
4 Trabzonspor
6 2 9
5 Sivasspor
6 2 9
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