Güney Kore, Japonya’nın imparatorluk bayrağının olimpiyatlarda kullanılmasını istemiyor

Güney Kore, Japonya’nın imparatorluk dönemi bayrağının 2020 Tokyo Olimpiyatları’nda teşhir edilmesinin engellenmesi için Tokyo Olimpiyatları Organizasyon Komitesine çağrı yaptı. Güney Kore haber ajansı Yonhap’taki habere göre, Güney Kore Parlamentosu aldığı kararla, Japonya’nın imparatorluk dönemi sembolü “Yükselen Güneş Bayrağı”nın Tokyo Olimpiyat Oyunları’nın açılış ve kapanış törenleriyle müsabakalarda teşhir edilmesinin engellenmesi için çağrıda bulundu.

Parlamentoda 3’e karşı 163 oyla kabul edilen kararda, ellerinde imparatorluk bayrağını taşıyan veya o dönemin üniformalarını andıran kıyafetler giyen izleyicilerin, tören ve müsabaka merkezlerine girmelerine izin verilmemesi istendi. Korelilerin bayrağı, Japonya’nın 20. yüzyılın ilk yarısındaki militarizminin ve emperyal yayılmacılığının sembolü olarak görüyor.

Güney Kore`den Türkiye`ye davet: Buraya gelin Japonya`da düzenlenecek 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları`na bir yıldan az bir zaman kaldı. 24 Temmuz 2020`de başlayacak olan Olimpiyat Oyunları için Güney Kore, yabancı sporculara kapılarını açtı. Türkiye`ye de çağrıda bulunan Güney Kore, `Olimpiyat Oyunları`na burada hazırlanın` davetinde bulundu. İlgili Haberi Oku

Bakanlık, IOC’ye başvurmuştu

Güney Kore Spor Bakanlığı, 11 Eylül’de “Yükselen Güneş Bayrağı”nın Tokyo Olimpiyatları’nda teşhir edilmesinin önlenmesi için Uluslararası Olimpiyat Komitesine (IOC) başvuruda bulunmuştu. Bakanlık, IOC Başkanı Thomas Bach’a gönderdiği mektupta, bayrağın, Japon militarizminin ve emperyalizminin bir sembolü olduğu ve bugün de aşırı sağcı gruplarca yabancı düşmanı gösterilerde kullanıldığına dikkati çekmişti.

IOC’nin Olimpiyat Şartnamesi’nde, “Olimpiyat mekanlarında, müsabaka merkezleri ve diğer alanlarda hiçbir siyasi, dini ve ırkçı propagandaya izin verilemez.” hükmünün yer aldığına işaret edilen mektupta, “Yükselen Güneş Bayrağı’nın Tokyo Olimpiyatları’nda teşhir edilmesi, olimpiyat ruhuna, dünya barışını ve insanlığa yönelik sevgiyi teşvik etme amacına aykırıdır.” ifadelerine yer verilmişti.

Daha önce Uluslararası Futbol Federasyonları Birliği (FIFA), söz konusu bayrağın futbol müsabakalarında kullanılmasını yasaklamıştı. Güney Kore`den flaş başvuru! `Yükselen Güneş Bayrağı yasaklansın` Güney Kore Spor Bakanlığı, Uluslararası Olimpiyat Komitesi Başkanı Thomas Bach`a mektup yazarak Japonya`nın imparatorluk dönemine ait Yükselen Güneş Bayrağının Tokyo Olimpiyatları`nda sergilenmesinin yasaklanmasını talep etti İlgili Haberi Oku