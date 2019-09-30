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MAÇ SONUCU | Gaziantep 1-1 Göztepe
Futbol

MAÇ SONUCU | Gaziantep 1-1 Göztepe

Gaziantep Göztepe maçı ile Süper Lig'de 6. hafta heyecanı sona erdi. Gaziantep'te bir araya gelen taraflar sahadan 1-1'lik beraberlikle ayrıldı. Göztepe'de 50'de kaleci Beto kırmızı kart gördü.

30 Eylül 2019 19:46

Süper lig’de 6. haftanın kapanış maçında Gaziantep ile Göztepe bir araya geldi. Baştan sona nefes kesen bir mücadeleye sahne olan karşılaşmada kazanan çıkmadı ve taraflar 1-1 beraberlikle sahadan ayrıldı. Ev sahibi ekip 58’de Güray Vural’ın golüyle 1-0 öne geçerken Güray’ın şık golüne 82’de Berkan Emir aynı şıklıkta bir golle karşılık verdi.

Haftayı 3. sırada noktalayan Gaziantep puanını 11’e, 15. Göztepe ise 6’ya çıkardı. Müsabakanın 50. dakikasında Göztepe kalecisi Beto, ceza sahası dışında topa elle dokununca kırmızı kartla oyun dışında kaldı ve takımını 10 kişi bıraktı.

Gaziantep’te Abdul Aziz Tetteh 10’da sakatlanarak oyundan çıkmak zorunda kaldı. Ganalı orta saha oyundan çıkarken gözyaşlarına hakim olamadığı anlar dikkat çekti. Arkadaşları Tetteh’i teselli ederken oyuna Raman Chibsah dahil oldu. 30 Eylül 2019 Gazişehir'in ismi Gaziantep FK oldu! Gazişehir Gaziantep'te olağan genel kurul yapıldı. Başkanlığa seçilen Mehmet Büyükekşi, takımın isminin Gaziantep Futbol Kulübü olarak değiştirildiğini açıkladı. İlgili Haberi Oku

Son güncelleme 22:27 | 30 Eylül 2019
Gaziantep FK göztepe süper lig
PUAN DURUMU
OGP
1 Alanyaspor
6 4 14
2 Fenerbahçe
6 3 11
3 Gazisehir Gaziantep
6 3 11
4 Trabzonspor
6 2 9
5 Sivasspor
6 2 9
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