Galatasaray PSG maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde A Grubu ikinci maçında Paris Saint Germain'i konuk edecek. Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, maç öncesi basın toplantısında değerlendirmelerde bulundu. Terim “Neymar yok vah vah! Cavani de sakatlanmış çok kötü, bu büyük bir avantaj gibi söylemlere Galatasaraylıların kanmamasını istiyorum. ‘Bunlar da yok, nasıl yenemedik' demenin ön hazırlığıdır bu. PSG her mevkinin alternatifi olan, büyük oyunculardan kurulu bir takım. Galatasaraylılar elimizden geleni yapacağımızın bilincinde olacaklar. Takımımın iyi bir reaksiyon göstereceğini düşünüyorum. Derbiden sonra üç gün sonra Şampiyonlar Ligi'nde böyle bir büyük takımla karşılaşmak çok kolay değil” dedi.

GALATASARAY PSG SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Şampiyonlar Ligi A Grubu'nda Galatasaray, PSG ile karşı karşıya gelecek. 01 Ekim Salı günü saat 22.00'da başlayacak olan mücadele, Bein Sports HD 1 kanalından canlı olarak yayınlanacak.