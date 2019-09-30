Galatasaray PSG maçı hangi kanalda, saat kaçta?

Şampiyonlar Ligi A Grubu ikinci maçında Galatasaray PSG karşı karşıya geliyor. UEFA Şampiyonlar Ligi’nde bu sezon ilk maçını Belçika deplasmanında Club Brugge ile berabere kalan Galatasaray, dünya devi PSG karşısında galip gelmek istiyor. Paris Saint-Germain ise ilk maçta grubun güçlü ekiplerinden Real Madrid’i evinde 3-0 yendi.

GALATASARAY PSG SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Şampiyonlar Ligi A Grubu’nda Galatasaray, PSG ile karşı karşıya gelecek. 01 Ekim Salı günü saat 22.00’da başlayacak olan mücadele, Bein Sports HD 1 kanalından canlı olarak yayınlanacak.

GALATASARAY BERABERLİKLE BAŞLADI

UEFA Şampiyonlar Ligi’nde bu sezon ilk maçını Belçika deplasmanında Club Brugge ile oynayan Galatasaray rakibi ile golsüz berabere kaldı. Paris Saint-Germain ise ilk maçta grubun güçlü ekiplerinden Real Madrid’i evinde 3-0 yendi.