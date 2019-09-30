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Fraser-Pryce 4. kez zirvede
Diğer Sporlar

Fraser-Pryce 4. kez zirvede

17. Dünya Atletizm Şampiyonası Kadınlar 100 metrede Jamaikalı Shelly Ann Fraser-Pryce altın madalyaya ulaştı.

30 Eylül 2019 00:04

17. Dünya Atletizm Şampiyonası’nın kadınlar 100 metre finalinde, Jamaikalı Shelly-Ann Fraser-Pryce altın madalya kazandı.

Katar’ın başkenti Doha’da düzenlenen şampiyonanın üçüncü gününde, 4 kategoride madalyalar sahiplerini buldu.

Kadınlar 100 metrede Jamaikalı Shelly-Ann Fraser-Pryce, 10.71’lik süresiyle rakiplerini geride bırakarak bu mesafede 4. defa dünya şampiyonu oldu.

Rusya’nın cezası nedeniyle bağımsız sporcu olarak şampiyonada mücadele eden Anzhelika Sidorova, kadınlar sırıkla atlamada 4,95 metrelik derecesiyle altın madalyaya uzandı.

4×400 metre karışık bayrak yarışında Wilbert London, Allyson Felix, Courtney Okolo ve Michael Cherry’den oluşan ABD Milli Takımı, 3.09.34’lük zamanıyla dünya rekoru kırarak kürsünün zirvesine çıktı.

Erkekler üç adım atlama finalini 17,92 metrelik atlayışıyla kazanan ABD’li Christian Taylor, 4. kez dünya şampiyonluğuna ulaştı.

Son güncelleme 00:04 | 30 Eylül 2019
Fraser-Pryce
PUAN DURUMU
OGP
1 Alanyaspor
6 4 14
2 Fenerbahçe
6 3 11
3 Gazisehir Gaziantep
5 3 10
4 Trabzonspor
6 2 9
5 Sivasspor
6 2 9
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