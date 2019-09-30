SÖZCÜ PLUS GİRİŞ
Son Dakika: 30 Eylül 2019 metrobüs çilesinin nedeni belli oldu!
Fenerbahçe’ye Isla’dan iyi haber
Fenerbahçe

Fenerbahçe’ye Isla’dan iyi haber

Galatasaray derbisinin devre arasında sakatlığı nedeniyle oyundan çıkan Isla'nın durumunun ciddi olmadığı belirtildi.

30 Eylül 2019 14:21

Süper Lig’in 6. haftasında Galatasaray’la oynanan derbi maçta sakatlanan Fenerbahçe’nin Şilili futbolcusu Mauricio Isla’nın durumunun ciddi olmadığı belirtildi.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, sol üst baldırına aldığı darbe nedeniyle derbinin devre arasında oyundan çıkan Isla’nın sakatlığının önemli seviyede olmadığı ifade edildi. Isla’nın görev verilmesi durumunda Süper Lig’in 7. haftasında Fenerbahçe’nin 4 Ekim Cuma günü Antalyaspor’la oynayacağı maçta forma giyebileceği öğrenildi.

Fenerbahçe’de sakatlığı devam eden Victor Moses’in takımdan ayrı özel program dahilinde günü tamamlayacağı aktarıldı. Bir diğer sakat futbolcu Garry Rodrigues’in ise tedavisine devam edileceği kaydedildi.

Son güncelleme 14:21 | 30 Eylül 2019
Fenerbahçe mauricio isla
PUAN DURUMU
OGP
1 Alanyaspor
6 4 14
2 Fenerbahçe
6 3 11
3 Gazisehir Gaziantep
5 3 10
4 Trabzonspor
6 2 9
5 Sivasspor
6 2 9
TÜMÜNÜ GÖR
GÜNÜN VİDEO LİSTESİ
YAKINDAKİ MAÇLAR
Gazisehir Gaziantep
Bugün - 20:00
-
Göztepe S.K.
Fenerbahçe
04/10/2019 - 20:30
-
Antalyaspor
TÜMÜNÜ GÖR