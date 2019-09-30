Fatih Terim: ‘Bunu Galatasaraylılara söylemek benim borcum…’

UEFA Şampiyonlar Ligi’nde A Grubu ikinci maçında Paris Saint Germain’i konuk edecek olan Galatasaray’da Teknik Direktör Fatih Terim, karşılaşma öncesi basın toplantısında konuştu. Terim oynanan oyundan memnun olmadığını dile getirdi ve “Cezam yeni bittiği için maçlardan sonra açıklama imkanı bulamadım. Göze hoş gelen, seyir zevki olan, coşkulu oyun oynanmadığı gerçek. Bunu Galatasaraylılara söylemek benim borcum. Ben de hoşlanmıyorum. Tempo ve fizikle birlikte mevcut şartların çoğu değişecek” dedi.

Thiago Silva: `Galatasaray`ın hikayesini ve efsanesini biliyoruz` Paris Saint-Germain`in takım kaptanı Thiago Silva Galatasaray`ın hikayesini ve efsanesini biliyoruz. Stadın ambiyansı konusunda bilgimiz var. Bu etmenleri iyi maç çıkarmak için unutmak gerekiyor. Galatasaray aynı atmosferi bizim stadımızda yaşayacak dedi. İlgili Haberi Oku

Paris Saint Germain’i de değerlendiren Terim, “Neymar yok vah vah! Cavani de sakatlanmış çok kötü, bu büyük bir avantaj gibi söylemlere Galatasaraylıların kanmamasını istiyorum. ‘Bunlar da yok, nasıl yenemedik’ demenin ön hazırlığıdır bu. PSG her mevkinin alternatifi olan, büyük oyunculardan kurulu bir takım. Galatasaraylılar elimizden geleni yapacağımızın bilincinde olacaklar. Takımımın iyi bir reaksiyon göstereceğini düşünüyorum. Derbiden sonra üç gün sonra Şampiyonlar Ligi’nde böyle bir büyük takımla karşılaşmak çok kolay değil” diye konuştu.

‘Öyle bir algı var ki…’

“Öyle bir algı var ki biz çok kötü oynamışız. İstediğimiz gibi oynamamışız ama 15-60 arası pozisyonlarımız var. Ama evimizde 2 puan kaybetmişiz, seyircinin üzülmesini anlarım ama benim olduğum yerde seyircimizin karamsarlığını kabul edemem” diyen deneyimli teknik adam “Biz nerelerden kazandık, nerelerden şampiyon olduk, nerelerden Avrupa şampiyonu olduk. Biz seyircimizle bir olduğumuzda ortaya çıkan tablo parmak ısırtan bir tablodur. Bizim kaybederken bile onların gurur duyarak kaybedeceği bir takım olmamız lazım. İnancımız ve isteğimiz var kaybetmeye de hiç niyetimiz yok Allah’a şükür” ifadelerini kullandı.