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İngiltere Premier Lig

FIFA’dan Emiliano Sala kararı! Cardiff City, Nantes’a 6 milyon Euro ödeme yapacak

FIFA'nın aldığı karara göre Cardiff, Emiliano Sala için Nantes kulübüne 6 milyon Euro bonservis ödeyecek.

SKOR DIŞ HABER 30 Eylül 2019 18:16

FIFA, Cardiff City’nin uçak kazasında hayatını kaybeden Emiliano Sala için Nantes’a 6 milyon Euro bonservis bedeli ödemesini gerektiğini kararlaştırdı.

Kulüpler 15 milyon Sterlin üzerinde anlaşmış ancak daha sonra Arjantinli hücum oyuncusu bir maç bile oynayamadan kendisini imza için Cardiff’e götüren uçağın kaza yapması sonucu 21 Ocak 2019’da hayatını kaybetmişti.

Oyuncunun yaşamını yitirmesinden bir süre sonra Cardiff City, 15 milyon Sterlin’i ödemek istememiş, Nantes da konuyu FIFA’ya taşımıştı.

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Son güncelleme 19:09 | 30 Eylül 2019
Cardiff City Emiliano Sala fifa nantes
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