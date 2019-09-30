FIFA’dan Emiliano Sala kararı! Cardiff City, Nantes’a 6 milyon Euro ödeme yapacak

FIFA, Cardiff City’nin uçak kazasında hayatını kaybeden Emiliano Sala için Nantes’a 6 milyon Euro bonservis bedeli ödemesini gerektiğini kararlaştırdı.

Kulüpler 15 milyon Sterlin üzerinde anlaşmış ancak daha sonra Arjantinli hücum oyuncusu bir maç bile oynayamadan kendisini imza için Cardiff’e götüren uçağın kaza yapması sonucu 21 Ocak 2019’da hayatını kaybetmişti.

Oyuncunun yaşamını yitirmesinden bir süre sonra Cardiff City, 15 milyon Sterlin’i ödemek istememiş, Nantes da konuyu FIFA’ya taşımıştı.

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