Bu kadroyla şansı yok

BEŞIKTAŞ kan kaybetmeye devam ediyor. Kendi kalesinde gördüğü gol motivasyonu ve kazanma azmi düşük olan Beşiktaşlı oyuncuların motivasyonunu daha da düşürdü. Beşiktaş'ın en büyük sorunu kalecinin formsuzluğu, defansta Necip ile Vida'nın uyumsuzluğu, orta sahada Oğuzhan, Atiba ve Dorukhan gibi aynı özellikte 3 oyuncunun olmasıdır. Bu 3 oyuncu asist yapamıyor, gol atamıyor, adam eksiltemiyor, Beşiktaş'ın hızını ve temposunu düşürüyor. Adam eksilten, öne doğru hızlı oynayan ve gol yapabilen Güven mutlaka orta sahanın sağına ya da soluna monte edilmeli. Zaten Güven oyuna girdikten sonra golünü attı. Oğuzhan da oyun kurucu olmaz. Bu kadroyla Beşiktaş'ın başarılı olma şansı yok, Burak olmasaydı Beşiktaş rakip kaleye gidemeyecekti.

TRABZONSPOR'A gelince haklı bir galibiyet aldı. Müsabaka boyunca çok iyi pas yaptı, kanatları iyi kullandı ve hızlı öne oynayarak pozisyonlar üretti, kendi sahasında çok rahat bir galibiyet aldı. Sosa ve Abdulkadir mükemmel oynadı. Rakipten dönen topları kazanarak Obi Mikel ile hızlı atakları başlattılar, baskın hücumlar yaparak pozisyon bularak gol attılar, ayrıca rakibin kontratak yapmasına müsaade etmediler. Ünal Karaman iki haftadır yaptığı hatadan yani 3 forvetten vazgeçti, orta sahayı güçlendirdi, 4'lü orta saha ile oynayarak Trabzonspor'un en büyük zaafı olan orta sahadaki büyük boşlukları bu müsabakada gidermiş oldu.

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