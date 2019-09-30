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Beşiktaş

Beşiktaş’a tepkili karşılama

Süper Lig'in 6. haftasında oynanan Trabzonspor maçının ardından İstanbul'a dönen Beşiktaş kafilesini bir grup taraftar tepki ile karşıladı.

30 Eylül 2019 10:26

Süper Lig’in 6’ncı haftasında Trabzonspor’a 4-1 mağlup olan Beşiktaş, İstanbul’da tepkili bir şekilde karşılandı.

Saat 00.45’te İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı’na ulaşan kafileyi yaklaşık 50 taraftar karşıladı. Taraftarlar, başkan Fikret Orman, yönetim, teknik direktör Abdullah Avcı ve oyuncular aleyhinde tezahüratlarda bulundu.

Ayrıca BTCTurk Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü Sergen Yalçın lehine tezahüratlar yapılırken, taraftarlar Sergen Yalçın’ın takımın başına geçmesini istedi.

AVCI VE KAVALCI BİRLİKTE AYRILDI

Teknik direktör Abdullah Avcı ve futbol şube sorumlusu Ahmet Kavalcı, birlikte özel bir araca binerek havalimanından ayrıldı. Beşiktaşlı futbolcuların çoğu da özel araçla havalimanını terk etti.

Son güncelleme 10:26 | 30 Eylül 2019
beşiktaş kafile karşılama trabzonspor
PUAN DURUMU
OGP
1 Alanyaspor
6 4 14
2 Fenerbahçe
6 3 11
3 Gazisehir Gaziantep
5 3 10
4 Trabzonspor
6 2 9
5 Sivasspor
6 2 9
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