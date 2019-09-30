Basketbol maçındaki kavgayı anlatan Aziz Yıldırım: Her parmak sallamak tehdit mi oluyor?

Sevgim Begüm YAVUZ/ SÖZCÜ

İstanbul Kadıköy’de, Yakın Doğu Üniversitesi ile Fenerbahçe arasında 7 Mayıs 2017 tarihinde oynanan basketbol maçı öncesinde Fenerbahçe Spor Kulübü Eski Başkanı Aziz Yıldırım'ın, ev sahipliği yapan Yakındoğu Üniversitesi Kadın Basketbol Takımı Başkanı Işık Eyigüngör’e tokat atarak, “bitireceğim seni, daha da beter yapacağım” şeklindeki sözleri üzerine Aziz Yıldırım ve Fenerbahçe Spor Kulübü yöneticisi Ali Cenk Başak hakkında “basit tehdit” suçundan ayrı ayrı 6 aya kadar hapis cezası istemiyle dava açılmıştı. Anadolu 69. Asliye Ceza Mahkemesinde görülen davanın ikinci duruşmasına sanık Aziz Yıldırım ile taraf avukatları katıldı.

YILDIRIM: ‘YAKIŞIYOR MU YAPTIĞINIZ' DEDİM ORTALIK KARIŞTI

İnşaat mühendisi olduğunu söyleyen Aziz Yıldırım, aylık gelirinin 50 bin lira olduğunu belirtti. Sanık Aziz Yıldırım, “Maç için spor salonuna gittim. Ama niye gittim? Bir gün önce yapılan toplantıda Yakın Doğu Üniversitesi takımı yöneticileri, Fenerbahçe Spor Kulübü Başkan ve Genel Sekreterinin maça gelemeyeceğini ifade etmişler. Arkadaşlar bunu bize söyleyince taraftarıyla övündüğümüz bir kulübün başkanı olarak maça gitmem gerektiğini düşündüm. Hem Fenerbahçe taraftarına hem şahsıma ana avrat küfrettiler. Ben de Işık beye, ‘Yakışıyor mu yaptığınız' dediğimde ortalık karıştı” diyerek yaşananları anlattı.

‘HER PARMAK SALLAMAK TEHDİT Mİ?'

Bu sırada mahkeme hakimi “Parmağınızı kaldırarak tehditte bulundunuz mı?” diye sordu. Yıldırım ise, “Hatırlamıyorum. Her parmak sallamak, el kol hareketi tehdit olabilir mi, bu kadar basit mi?” diye yanıt verince, hakim “Ona biz karar vereceğiz” dedi. Yıldırım, “Seni bitireceğim, daha da beter yapacağım' demedim. Parmağımı kaldırarak tehditte bulunmadım” ifadelerini kullandı.

‘BERAAT EDECEĞİME İNANIYORUM'

Hakim, Aziz Yıldırım'a ceza verilmesi durumunda hükmün açıklanmasının geri bırakılmasını kabul edip etmediğini sordu. Suçsuz olduğunu ve beraat kararı verileceğine inandığını söyleyen Yıldırım “Adalete güveniyoruz' diye yanıt vererek kabul etmedi.

‘ADAM MI ÖLDÜRÜRÜM DEMEK İSTEDİM'

Işık Eyigüngör'ün avukatı Seyit Kaplan, “Fenerbahçe'ye herhangi bir şekilde zarar verirlerse, her türlü operasyonu yaparım' dediniz mi, operasyondan kastettiğiniz nedir” diye sordu. Yıldırım, “Yani adam mı öldürürüm demek istedim. Operasyon ne demek” diyerek tepki gösterdi. Aziz Yıldırım'ın sık sık yurt dışına çıktığını belirterek, duruşmalardan bağışık tutulması talebini kabul eden mahkeme, duruşmayı erteledi.

AYNI OLAYA İLİŞKİN İKİNCİ DAVA

Öte yandan aynı olaya ilişkin Işık Eyigüngör’e tokat atan Aziz Yıldırım hakkında “kasten yaralama” suçundan 1 yıla kadar hapis istemiyle dava açılırken, Işık Eyigüngör hakkında ise “kasten yaralamaya teşebbüs” suçundan 9 aya kadar hapis cezası istemiyle dava açılmıştı.