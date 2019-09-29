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Yarı finale yükselen Ramil Guliyev’den kulvar protestosu!
Diğer Sporlar

Yarı finale yükselen Ramil Guliyev’den kulvar protestosu!

Milli atlet Ramil Guliyev erkekler 200 metre elemelerinde 20.27'lik derecesiyle serisinde ikinci olarak yarı finale çıktı. Ramil, elemelerde seribaşı olmasına rağmen 2. kulvarda koşmasını yarış sonunda protesto etti.

29 Eylül 2019 22:07

17. Dünya Atletizm Şampiyonası’nda erkekler 200 metre elemelerinde Türkiye’yi temsil eden milli sporcu Ramil Guliyev, yarı finale yükseldi. Katar’ın başkenti Doha’da düzenlenen şampiyonanın 3’üncü gününde Ramil Guliyev, erkekler 200 metre elemelerinde piste çıkarken, 20.27’lik derecesiyle serisinde 2’nci olarak yarı finale kaldı.

Erkekler 200 metrede son dünya şampiyonu Ramil Guliyev, yarın TSİ 20.50’de yarı finalde mücadele edecek.

RAMİL’İN İKİNCİ KULVAR PROTESTOSU!

200 metre elemelerinde yarı finale yükselme başarısı gösteren Ramil Guliyev, elemelerde seri başı olmasına rağmen ikinci kulvarda yarıştırılmasına, yarış sonrası yaptığı “2” işaretiyle tepki gösterdi.

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Son güncelleme 22:07 | 29 Eylül 2019
atletizm Dünya Atletizm Şampiyonası IAAF Ramil Guliyev
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