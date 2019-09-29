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Thomas Tuchel Galatasaray maçı öncesi açıkladı! ‘Risk almak istemedik’
Şampiyonlar Ligi

Thomas Tuchel Galatasaray maçı öncesi açıkladı! ‘Risk almak istemedik’

Paris Saint Germain'in teknik direktörü Thomas Tuchel, hafta içi Şampiyonlar Ligi'nde karşılaşacakları Galatasaray maçı öncesi açıklamalarda bulundu.

29 Eylül 2019 13:54

Şampiyonlar Ligi’nde Galatasaray’a konuk olacak olan Paris Saint-Germain’de teknik direktör Thomas Tuchel, İstanbul’da kendilerini zor bir maçın beklediğini söyledi.

“BİZİ ZOR BİR MAÇ BEKLİYOR”

Kylian Mbappe’nin sakatlıktan yeni çıkması ve Neymar’ın Şampiyonlar Ligi’nde cezalı olmasının kendilerini zorladığını itiraf eden Tuchel, “Mbappe ile maçtan sonra konuştum ve 30 dakikada yorulduğunu söyledi. Ona vereceğimiz süre konusunda dikkatli olmalıyız. Kalitesini göstermesini sağlamalıyız. Galatasaray maçında Neymar da cezası sebebiyle olmayacak. Bizi zor bir maç bekliyor” dedi.

“KANITLAMAYA ÇALIŞACAĞIZ”

Neymar’ın yokluğunun üstesinden gelebileceklerini dile getiren Tuchel, “Geçen sezon Neymar olmadan maçlar kazandık. Birçok kez sakatlık yaşadı ve onsuz oynayabileceğimizi kanıtladık. Bunu tekrar kanıtlamaya çalışacağız” şeklinde konuştu.

“G.SARAY’DAN ÖNCE RİSK ALMAK İSTEMEDİM”

Mauro Icardi’yi Galatasaray maçına sakladığını vurgulayan Tuchel, “Icardi yeni iyileşti. Bu maçta 10 dakika oynatmayı düşünüyordum ama fiziksel olarak şüphelerimiz vardı. Galatasaray maçından önce risk almak istemedim” ifadelerini kullandı.

Son güncelleme 14:02 | 29 Eylül 2019
galatasaray Mauro Icardi neymar psg THOMAS TUCHEL
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2 Fenerbahçe
6 3 11
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